Платформа цифровой логистики Monopoly.Online доверила роботу редкие маршруты

Платформа цифровой логистики Monopoly.Online подключила голосового ассистента, который оповещает перевозчиков о новых заказах по редким направлениям. Алгоритм по накопленным историческим данным выбирает только те транспортные компании, которым эти направления актуальны. Об этом CNews сообщили представители ГК «Монополия».

Исследование Monopoly.Online показало, что доля открытий писем-оповещений о новых заявках крайне мала. Это касается даже оповещений, которые менеджеры настроили для себя самостоятельно. Кроме того, логисты большую часть рабочего дня проводят, обзванивая заказчиков и перевозчиков. Отдельный сегмент аудитории составляют грузоперевозчики, которые сами управляют грузовыми автомобилями и сами для себя являются логистами или диспетчерами — находят заказчиков и договариваются о перевозке груза. За рулем сложно и просто опасно проверять почту или текстовые сообщения. Поэтому для коммуникации был выбран именно голосовой ассистент.

На первом этапе роботу передали информирование о заявках по редким направлениям. Когда заказчик размещает на платформе новую заявку на грузоперевозку (характеристики груза, адрес склада, пункт назначения, сроки), алгоритм выбирает из всего массива те, которые проходят фильтр «редких», например, Киров — Тольятти, Иркутск — Ханты-Мансийск. Далее сегментируется аудитория перевозчиков и их маршруты. Алгоритм отбирает тех, кто в уже выполнял заказы в нужном регионе или же это направление проходит недалеко от их основных маршрутов работы. Так, к каждой заявке подбирается список наиболее подходящих исполнителей.

После этого формируется запрос на звонок-оповещение. Голосовой бот синтезирует речь и при дозвоне до грузоперевозчика «рассказывает» о новой заявке на перевозку. Забронировать груз и перейти к оформлению можно сразу же — соответствующей кнопкой меню в телефоне.

«Это узкоспециализированный b2b-проект, поэтому особенно приятно, что экспертное сообщество премии «Customer eXperience Awards 2023» отметило его, как один из лучших кейсов клиентского сервиса в Северо-Западном регионе», — сказал Илья Дмитриев, управляющий директор ГК «Монополия».

В результате внедрения умного голосового бота удалось увеличить конверсию из размещённых заявок в выполненные (т.н. «вывозимость» грузов), а также сократить время от размещения заявки грузоотправителем до подтверждения перевозчиком.

Проект разработан и реализован на базе платформы Monopoly.Online. Алгоритм по накапливаемым историческим данным отбирает те заявки на грузы, которые с большей вероятностью будут интересны конкретным перевозчикам.

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Платформа цифровой логистики Monopoly.Online (ГК «Монополия») объединяет сервисы, необходимые для организации грузоперевозок, — от поиска груза или перевозчика до экономии расходов в рейсе на топливе и придорожных услугах. Сегодня на платформе зарегистрировано более 2 тыс. грузовладельцев и более 50 тыс. транспортных средств. Компания развивает проект «Монополия.бизнес», в котором водитель становится предпринимателем и владельцем собственного грузового автомобиля без первоначального капитала.