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НИИМА «Прогресс» разработал приложение для навигации внутри помещений

Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» разработал мобильное приложение NaviGo для навигации внутри помещений. Об этом CNews сообщили представители НИИМА «Прогресс».

Приложение позволяет легко ориентироваться в помещении, определять свое местоположение, строить маршрут. С помощью NaviGo пользователь может назначать встречи в определенном месте, построить маршрут до него, а также добавить собственные метки на карту. Мобильное приложение также позволяет получать напоминания о запланированных мероприятиях.

По оценкам Research and Markets, размер мирового рынка отслеживания активов достиг $13,28 млрд в 2021 г. Кроме того, ожидается, что к 2027 г. рынок достигнет $29,93 млрд, демонстрируя среднегодовой темп роста 14,51% в течение 2021–2027 гг.

Навигация внутри помещений для пользователей приложения NaviGo обеспечивается за счет использования системы отслеживания активов. Система отслеживания (трекинга) активов — это комплексная система, которая помогает персоналу заводов, складов, офисов отслеживать местоположение физических активов, контролировать их состояние и перемещать в режиме реального времени. Отслеживание активов осуществляется при помощи специального решения, объединяющего аппаратное и программное обеспечение и предоставляющего информацию о физических активах или персонале с акцентом на их местоположении.

Помимо отслеживания местоположения и передвижения активов, мобильное приложение NaviGo призвано помочь предприятиям повысить эффективность бизнес-процессов, минимизировать потери грузов при логистике, свести к минимуму операционные затраты, оперативно реагировать на вызовы, связанные с безопасностью персонала. Например, благодаря приложению логистические предприятия могут контролировать приход и расход товаров и оборудования, условия хранения продукции, определять местоположение и состояние техники или транспортных средств, требующих техобслуживания.

Используемая технология BLE (Bluetooth® Low Energy. Bluetooth®) помогает обеспечить высокую точность позиционирования активов до 30 см на складах и в логистических центрах.

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