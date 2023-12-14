На базе системы «Мажордом» будет реализован умный дом в жилом комплексе «Зарядное»

Жителям будут доступны функции видеонаблюдения, открытие шлагбаума, домофония и диспетчеризация. В ноябре прошла презентация нового жилого комплекса «Зарядное» от застройщика «Железно». Функции умного дома в комплексе будут реализованы ИT-компанией «Философт» на базе собственного мобильного приложения «Мажордом». Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Каждому жителю станут доступны функции видеонаблюдения: камеры во дворе, подъезде и лифтах, открытие шлагбаума и ворот, домофония и диспетчеризация. В приложении для умного дома «Мажордом» пользователи могут онлайн снимать показания счетчиков, оплачивать квитанции, заводить заявки на ремонт и обслуживание для управляющих компаний, получать уведомления о протечке воды и проникновении в квартиру. Открытая конфигурация умного дома позволит будущим жителям настроить собственные сценарии использования системы в зависимости от графика жизни и работы.

«Система умного дома — это новая парадигма взаимодействия с современным домом. Здесь все реализовано для повышения удобства и комфорта жителей, экономии их времени За девелопера, которые уже сейчас начинают внедрять технологии в свои проекты, будущее» — сказал Иван Власов, директор ИT-компании «Философт».

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«Философт» — российская ИT-компания, создающая инновационные технологические решения для отечественного девелопмента с 2017 г. На сегодня в портфеле компании девять самостоятельных ИT-продуктов — от системы управления проектами и контроля качества выполненных работ до Smart Home экосистемы для многоквартирных домов.