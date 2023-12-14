«Лаборатория Касперского» переехала с SAP Ariba на платформу ELMA365

«Лаборатория Касперского», частная международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности, внедрила российское решение ELMA365. Об этом CNews сообщили представители ELMA.

Работы начались в июле 2022 г., и к запуску пилота в октябре 2023 г. совокупно внутренней командой и интегратором было затрачено более 20 тыс. часов. Наиболее сложной задачей стало формирование инфраструктурного сервиса ELMA Technical Platform, по сути Private Cloud, который бы отвечал жестким требованиям информационной безопасности, отказоустойчивости и масштабируемости. Технические сложности и ограничения, которые возникали в ходе проекта, фиксировались и вносились в дорожную карту развития ELMA365.

В результате проекта удалось не только перенести ключевой функционал из SAP Ariba в ELMA365, но и упростить процесс пересогласования заявок при изменениях, сделать удобнее делегирование и совместный доступ. Ключевым требованием по части информационной безопасности стало развертывание платформы в инфраструктуре «Лаборатории Касперского». ELMA365 построена на современном open-source стеке, что потребовало инвестиций в формирование команды с подходящими компетенциями. Наличие ELMA Technical Platform позволит компании делать все дальнейшие внедрения значительно быстрее и дешевле, в том числе замену контрактного портала и автоматизацию заявочных сервисов.

Потребность в импортозамещении затронула не только закупки. Облачная платформа Salesforce также требовала замены в сжатые сроки. Полный объем функционала не получалось реализовать в рамках одной системы, поэтому было решено декомпозировать процессы на несколько треков и разделить их между несколькими командами. Такой подход предъявлял повышенные требования к возможностям интеграции, и ELMA365 им соответствовала. Теперь на базе ELMA365 производится автоматизация процессов согласования ключевых бизнес-активностей sales-маркетинга: MDF, NFR, NAL, квот и реселлеров.

«В 2022 г. мы столкнулись с невозможностью продления контрактов на предоставление облачных услуг с крупными международными вендорами. Так перед нами встала задача — найти альтернативу на рынке отечественного ПО. Закупочный процесс в «Лаборатории Касперского» был выстроен и эффективно работал, за годы использования пользователи к системе привыкли и давали хорошую обратную связь. Мы не питали иллюзий, что сможем найти коробочное решение, которое удовлетворит всем нашим потребностям. Поэтому сконцентрировали усилия на поиске гибкой, надежной, отказоустойчивой, масштабируемой платформы и партнера, который сможет на ее основе реализовать все наши задачи», — сказал Станислав Дроцевич, старший сервис-менеджер «Лаборатории Касперского».

«Проект позволил сохранить непрерывность бизнеса и осуществить плавный переход на отечественное ПО. Благодаря тому, что при внедрении удалось учесть пользовательские “боли”, ожидаем еще больший уровень удовлетворенности новой системой. Кроме того, так как некоторые другие системы также планируется перевести на ELMA365, это позволит сделать бесшовную интеграцию между ними в рамках единой платформы», — отметил Максим Гудков, директор по развитию ИТ сервисов «Лаборатории Касперского».

«Внедрение ELMA365 в «Лаборатории Касперского» стало для нас важным масштабным проектом для крупнейшей ИТ-компании с высочайшими требованиями к информационной безопасности и отказоустойчивости. Сложно выдерживать ожидания пользователей, когда замещаешь решение-лидера по закупкам от вендора с многолетней историей, но мы рады, что команде внедрения на стороне заказчика удалось построить необходимые бизнес-процессы, при этом сохранив пользовательский опыт и паттерны импортозамещаемых интерфейсов для удобства пользователей и безболезненного переезда», — сказала Наталия Долженкова, Product Owner ELMA365.