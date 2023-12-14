«К2тех» автоматизировал алкотестирование сотрудников

Компания «К2тех» представила системы автоматического алкотестирования и терминал по дистанционной проверке здоровья сотрудников. Решения помогают сократить в два раза процент травм на производстве и снизить экономические издержки бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «К2тех».

«Подавляющее большинство несчастных случаев на производстве связано с человеческим фактором. Поэтому промышленные предприятия постоянно ищут новые способы снизить количество чрезвычайных происшествий. Используя наработанный за 12 лет опыт в цифровизации бизнес-процессов, в том числе в сфере безопасности, мы в «К2тех» разрабатываем современные системы для контроля состояния сотрудников, среди которых автоматическое алкотестирование и терминалы для дистанционного медосмотра» – сказал руководитель направления «Аппаратные решения» «К2тех» Валерий Соколенко.

Обычно состояние рабочих проверяет служба охраны на проходной. Это создает очереди на КПП, снижает качество тестирования и несет дополнительные расходы для компании. Поэтому «К2тех» разработала комплекс автоматического алкотестирования. Система способна провести освидетельствование, сохранить данные в цифровом хранилище и уведомить штатного медика и специалиста по охране труда о результатах проверки. Вся процедура занимает не более 1,5 секунд, что позволяет избежать скоплений людей на входе.

Контролировать состояние сотрудников помогает и управляемая система хранения рабочих инструментов. Чтобы получить их из ячейки и выйти на смену, работнику необходимо пройти проверку алкотестера. Решение от «К2тех» также способно идентифицировать человека и записать весь процесс прохождения тестирования на встроенную видеокамеру. Такая практика в два раза сокращает количество несчастных случаев и не только значительно уменьшает затраты, но и приносит дополнительную прибыль.

«30 млн. руб. в год — экономический эффект от внедрения алкотестирования одному из наших заказчиков, химического холдинга, за счет экономии времени на освидетельствование и предотвращения производственных аварий. Кроме того, программа ежемесячно выявляет более 50 случаев употребления алкоголя работниками подрядных организаций со средним размером штрафа на юридическое лицо от 50 тыс. руб. за каждый случай», – отметил Валерий Соколенко.

Еще один способ снизить производственные травмы – применение терминала для проведения дистанционных осмотров. Комплексы широко используются в сферах логистики, добычи полезных ископаемых, строительстве. Водители и работники предприятия обязаны проходить на нем тестирование перед рейсом или сменой. Терминал состоит из медицинских средств измерений, которые включают тонометр, термометр и алкотестер. По запросу к нему можно подключить и другие медицинские приборы. Результаты обследований в режиме онлайн поступают медработнику через управляющий компьютер. Физическое присутствие врача на медосмотре не требуется, а для снижения риска фальсификации встроена видеофиксация. У «К2тех» есть опыт внедрения терминалов в инфраструктуру логистической компании, где они позволили снизить затраты на обследование водителей в два раза и сократить время его проведения.

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«К2тех» — компания, занимающаяся системной интеграцией, разработкой программных решений и сервисной поддержкой. Более 15 лет реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности, пользовательского ПО и бизнес-приложений.