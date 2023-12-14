«Диасофт» расширяет возможности платформы для управления серверами приложений

Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей инфраструктурной платформы Digital Q.TomEE, предназначенной для управления JavaEE-совместимыми серверами приложений.

В составе Digital Q.TomEE реализована функциональность для проверки корректности настроек сервера приложений. Он обеспечивает выполнение следующих бизнес-процессов: безопасное конфигурирование сервера приложений; контроль основных параметров эксплуатации; журналирование событий безопасности.

В ближайших планах развития платформы Digital Q.TomEE: интеграция с технологической платформой Digital Q.Health, которая обеспечит мониторинг состояния серверов, контроль показателей их работы и своевременное предотвращение инцидентов; реализация возможности группировки приложений, развернутых на сервере, для объединения приложений по бизнес-смыслу и возможность массовым управлением (запуск, остановка).

Дмитрий Гребенщиков, директор по технологиям импортозамещения компании «Диасофт», сказал: «Импортонезависимая платформа Digital Q.TomEE – это полноценная альтернатива Oracle WebLogic Server и IBM WebSphere Application Server, которые не поддерживаются в России. В настоящее время по понятным причинам у большинства организаций в приоритете проекты импортозамещения ПО. Digital Q.TomEE уже внедрена и успешно протестирована в двух российских системообразующих банках. Мы постоянно расширяем возможности платформы и совершенствуем технологии миграции с западных серверов приложений, чтобы упростить для клиентов процесс перехода на отечественное ПО».

На платформе Digital Q.TomEE работают все программные продукты «Диасофт». Также на нее могут быть бесшовно переведены прикладные приложения других вендоров, разработанные в стандарте Java Enterprise Edition.

Инфраструктурная платформа Digital Q.TomEE входит в состав экосистемы цифровой трансформации Digital Q компании «Диасофт». Платформа включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (реестровая запись №18179 от 5 июля 2023 г.).