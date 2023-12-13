«Систэм электрик» представляет сервис регистрации продуктов Systeme Club

Российская компания «Систэм электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представляет сервис регистрации продуктов Systeme Club для партнеров и заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Систэм электрик».

Сервис регистрации продуктов Systeme Club дает дополнительные преимущества при использовании оборудования «Систэм электрик» — специальные условия на расширенную гарантию, консультационные услуги и экспертную техническую поддержку.

Простая и интуитивно понятная регистрация продукта поможет быстрее узнавать о доступных обновлениях, получать расширенную информацию по аксессуарному ряду и специальным сервисам «Систэм электрик» для повышения эффективности эксплуатации оборудования.

Компания «Систэм электрик» оказывает комплексную сервисную поддержку на всех этапах жизненного цикла оборудования, включая планирование, установку, эксплуатацию, оптимизацию, модернизацию и утилизацию.

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Российская компания Systeme Electric (АО «Систэм электрик») производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии и автоматизации. Компания интегрирует лучшие технологии в области управления электроэнергией и автоматизации в режиме реального времени, услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикальной технологической компанией, Systeme Electric предлагает клиентам и партнерам единую экосистему продуктов и решений SystemeOne на базе российского программного обеспечения. Компания производит и продает оборудование, решения и ПО под собственными брендами (Systeme Electric, «Механотроника», Dekraft, Systeme Soft) и оказывает сервисную поддержку инсталлированной базы Schneider Electric в качестве авторизованного поставщика сервисных услуг. Продукция компании соответствует международным стандартам качества. В группу компаний «Систэм электрик» входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), «Систэм электрик завод электромоноблок» (СЭЗЭМ, г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), инженерно-сервисный центр (г. Москва) и центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис).



