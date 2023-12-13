«Серчинформ КИБ» для Linux взял под контроль Telegram и WhatsApp

DLP позволяет выявить потенциальные инциденты в десктопной и веб-версиях этих мессенджеров. В обновленной DLP-системе «Серчинформ КИБ» для Linux расширились возможности для контроля мессенджеров Telegram и WhatsApp. Если мессенджеры запрещены в компании, ИБ-специалисты будут в курсе их использования в обход правил. А если разрешены, смогут контролировать, чтобы сотрудники не отправляли в них конфиденциальные сведения. Об этом CNews сообщили представители «Серчинформ».

Кроме перечисленных, КИБ для Linux контролирует более 20 самых популярных мессенджеров, включая VK, Skype, Bitrix24 и пр. Вместе с Telegram и WhatsApp возможности КИБ для Linux по контролю мессенджеров и соцсетей сравнялись с версией для Windows.

«Все больше заказчиков переходят на свободно распространяемые или импортозамещенные ОС на базе Linux, туда перемещаются рабочие процессы, коммуникации. Поэтому нам как вендору DLP критично защищать Linux-среду так же эффективно, как привычную Windows. За последний год мы уравняли обе версии КИБ по числу модулей контроля, теперь подтянули и функциональность отдельных модулей до нами же заданного стандарта. При этом возможности КИБ для Linux продолжат расти», — сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Серчинформ».

Ранее вендор сообщал о релизе в «Серчинформ КИБ» модулей контроля веб-камеры и распознавания лиц, монитора и пользовательской активности в инфраструктурах на Linux.

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«Серчинформ» — российский разработчик средств информационной безопасности. Создает инструменты для комплексной защиты данных: на уровне ИT-инфраструктуры («Серчинформ SIEM»), рабочих станций пользователей и каналов передачи информации (DLP-система «Серчинформ КИБ»), файловой системы (DCAP-программа «Серчинформ FileAuditor»). Клиенты — более 4 тыс. компаний по всей России и еще более чем 20 странах мира. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Имеет лицензии на деятельность ФСБ и ФСТЭК России.