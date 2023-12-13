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Платформа «О2» включена в реестр отечественного ПО

ИТ-платформа «О2» для цифрового сопровождения страхования по ДМС включена в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Соответствующая запись № 19342 опубликована на официальном сайте «Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», согласно решению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом CNews сообщили представители компании «Инносети».

В реестр входит только доверенное ПО, созданное на территории России и соответствующее требованиям Минцифры России. Его разработчики заранее предусмотрели возможные уязвимости и обеспечили высокий уровень защиты, а управление и модернизация решения не зависят от иностранных компаний. Включение «О2» в этот перечень подтверждает высокий уровень надежности платформы, ее безопасность и доступность интеграции для российских страховых компаний и медицинских учреждений.

«О2» разработана российской ИТ-компанией «Инносети» в 2022 г. и обеспечивает взаимодействие между страховыми компаниями и клиниками в формате единого окна.

За счет прямой интеграции с медицинскими информационными системами (МИС) ведущих клиник России платформа «О2» обеспечивает следующие возможности: сокращение среднего времени на запись по ДМС до трех минут; мгновенное подтверждение записи для клиентов; снижение операционных издержек пульта на более чем 40%; устранение ошибок и человеческого фактора благодаря цифровым процессам; единовременное подключение к МИС крупнейших частных сетей клиник Москвы и Санкт-Петербурга.

Функционал платформы позволяет операторам медицинского пульта страховщика находить клиники и необходимых специалистов для приема застрахованного по ДМС, при этом пациент сразу получает подтверждение записи с учетом его пожеланий при выборе доступных слотов. Если запись клиента отменяется или переносится, оператору приходит уведомление, и он может тут же внести корректировки.

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Компания «Инносети» — ИТ-компания, аккредитованная Минцифры России, создает инфраструктурные сетевые решения для крупного бизнеса в сфере страхования логистики и медицины, специализируется на работе со сложными технологиями, включая блокчейн и нейронные сети. Решения компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО. ИТ-компания «Инносети» является плательщиком налогов в бюджет Калининграда.

«Инносети» — создатель блокчейн-платформы сопровождения страхования в сфере логистики «Цунами», в которой обрабатывается более 130 транзакций в секунду. «Цунами» позволяет обеспечивать страховые компании качественным сервисом по сопровождению страхования грузов физических и юридических лиц по всей России: ускорять процессы страхования и урегулирования, оптимизировать временные затраты сотрудников и сокращать расходы на ведение дел.

Платформа «О2» разработана российской ИТ-компанией «Инносети» в 2022 г. и представляет собой единый цифровой канал по ДМС между страховой компанией и медицинскими учреждениями. «О2» — это экосистема для страховых компаний в сфере медицины с набором продуктов, снижающих затраты по операциям с клиниками, аптеками, стационарами и другими партнерами медицинского профиля. Платформа обеспечивает прямую интеграцию с медицинскими информационными системамии возможность интеграции с ИТ-системами страховой компании.

Головной офис компании «Инносети» находится в Калининграде. По состоянию на декабрь 2023 г. штат компании насчитывает более 100 человек.

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