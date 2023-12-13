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ИИ-решение для промышленности от rdl by red_mad_robot внесено в реестр российского ПО

Решение будет внедрено на горнодобывающих предприятиях, которые относятся к объектам критической информационной инфраструктуры. Оно уже позволило снизить внеплановые простои на 4,5%, а общее число ошибок в рутинных процессах — на 20% на одном из производств по добыче руды. Об этом CNews сообщили представители rdl by red_mad_robot.

Решение представляет собой автоматизированную систему компьютерного зрения для контроля погрузки горной породы в думпкары (вагоны для сыпучих технических грузов) и самосвалы. Программно-аппаратный комплекс и веб-сервис позволяют отслеживать перевозимый продукт согласно паспортному регламенту загрузки — сыпучий груз должен иметь правильный вес и профиль горки без смещения центра тяжести в какую-либо из сторон.

Благодаря этой технологии на одном из производств по добыче руды удалось снизить удельный расход топлива для самосвалов на 2,9%, удельный расход электроэнергии для думпкаров на 3,1%, внеплановые простои на 4,5%, а общее число ошибок в рутинных процессах — на 20%. При этом объем выпуска готовой продукции удалось увеличить на 1-2% за счет увеличения перевозимой породы.

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Фото: rdl
Скриншот системы. Предоставлено rdl (входит в red_mad_robot)

Систему разработала и внедрила в производство компания rdl (входит в red_mad_robot), которая занимается созданием цифровых решений на основе искусственного интеллекта для промышленности. Клиентами rdl являются «Норильский никель», «Полюс золото», ОТЭКО, «Агротерра», «Полиметалл», НЛМК и другие промышленные холдинги.

Включение ПО в реестр является обязательным условием в закупках государственных органов и компаний с госучастием. С 2022 г. введен запрет на приобретение зарубежного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры, а к 2025 г. такие объекты должны полностью перейти на российский софт.

«Важно отметить, что к критической инфраструктуре относятся в том числе информационные системы предприятий горнодобывающей, металлургической и химической промышленности. Подобные производства занимают значительную долю в нашем клиентском портфеле. Поэтому мы активно ведем работу по включению своих решений в Реестр — чтобы помочь нашим клиентам соблюсти требования законодательства и минимизировать регуляторные риски», — отметил Артем Терновых, коммерческий директор rdl by red_mad_robot.

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» ведется Минцифры с 2016 г. Он представляет собой перечень программ, которые созданы и поддерживаются отечественными разработчиками.

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