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Тайваньский производитель компьютерных комплектующих Formula V начинает продажи новых блоков питания в России

Formula V (ранее Formula V-Line), производитель компьютерных корпусов, блоков питания и систем воздушного охлаждения объявляет о начале продаж в России новых полностью модульных ATX 3.0 блоков питания VL-1000G5 MOD и VL-1200G5 MOD, сертифицированных 80 PLUS GOLD. Об этом CNews сообщили представители Formula V.

Две модели блоков питания мощностью 1000 Вт и 1200 Вт удовлетворяют потребности требовательных к производительности энтузиастов-любителей, геймеров и создателей мощных рабочих станций, оснащенных новейшими высокопроизводительными графическими процессорами. Обе модели совместимы с ATX3.0 и оснащены разъемом PCIe 5.0 12VHPWR (12 + 4 контакта), что обеспечивает совместимость с видеокартами Nvidia RTX 40-й серии. Также они оснащены качественным 140мм RGB-вентилятором Formula V Cosmic, что делает эти блоки питания одними из самых холодных и тихих блоков питания нового поколения на рынке.

Поверхность блоков выполнена из алюминия толщиной 3мм, а сам корпус изготовлен из качественной стали.

Готовы к ATX3.0 и PCIe 5.0

Блоки питания VL-1000G5 MOD и VL-1200G5 MOD отвечают всем строгим требованиям Intel ATX 3.0 и оснащены качественными съемными 18AWG кабелями, включая кабель с разъемом 12VHPWR (12 + 4 контакта), что обеспечивает удобство кабель-менеджмента, совместимость с новейшими высокопроизводительными графическими картами и системами с высоким энергопотреблением.

Качество превышает ожидания

Блоки питания VL-1000G5 MOD и VL-1200G5 MOD отличаются технологической продвинутостью и высококачественными компонентами, такими как 100% японские конденсаторы, что обязательно для блоков питания в этом ценовом сегменте. Качество, надежность и эффективность этих блоков подтверждены сертификатом 80PLUS GOLD.

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Formula V начинает продажи новых блоков питания в России

Эти характеристики еще более впечатляют в сочетании с компактной длиной устройства всего 16 см. Небольшой форм-фактор позволяет сборщикам ПК максимально эффективно использовать пространство внутри любого корпуса ATX, что приводит к лучшему размещению кабелей и большему пространству для дополнительного оборудования.

Полная защита и 5 лет гарантии

Блоки питания VL-1000G5 MOD и VL-1200G5 MOD имеют семь комплексных защит промышленного уровня (от сверхтоков, перенапряжения, недостатка напряжения, превышения мощности, короткого замыкания, перегрева и скачков напряжения), способны выдержать двухкратный скачок общей мощности и трехкратный скачок мощности видеокарты, а также защищены 5-летней гарантией.

Цена и доступность

Блоки питания VL-1000G5 MOD и VL-1200G5 MOD уже доступны в России по стоимости 19,9 тыс. и 21,9 тыс. рублей соответственно.

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Formula V-Line — это тайваньская компания, основанная группой профессионалов в 2012 г. Основные линейки продукции включают в себя различные компьютерные корпуса, блоки питания и системы воздушного охлаждения для компьютеров.

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