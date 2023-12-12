T1 Cloud расширяет возможности работы с Big Data с помощью экосистемы продуктов Arenadata

Провайдер облачных услуг Т1 Cloud (входит в холдинг Т1) дополнил портфель импортонезависимых сервисов из облака, предоставив доступ к передовым решениям по управлению данными от российского вендора ПО Arenadata. Это открывает клиентам новые возможности в области работы с большими данными на базе технологий с открытым исходным кодом, позволяя сократить расходы на вычислительную инфраструктуру.

Теперь компании могут с минимальными затратами решать в облачной среде T1 Cloud задачи по управлению ландшафтом данных и ускорить запуск цифровых продуктов с применением Open Source компонентов. Кроме этого, экосистема продуктов Arenadata может служить в качестве технологической основы для построения корпоративных хранилищ и при реализации проектов в направлениях искусственного интеллекта и машинного обучения.

Одним из ключевых преимуществ использования технологий Arenadata в облаке T1 Cloud является высокая производительность облачной инфраструктуры провайдера: клиентам доступны конфигурации виртуальных машин с процессорами повышенной мощности 4,05 ГГц, что ускоряет работу и время отклика всех высоконагруженных приложений, а также обеспечивает их бесперебойную работу. Это особенно важно для компаний, которые работают с большим массивами данных и отличаются повышенными требованиями к надёжности и безопасности систем. Например, организации финансовой отрасли, ритейла и промышленности.

Для работы с продуктами Arenadata в облаке T1 Cloud выделен отдельный облачный кластер, что обеспечивает возможность оперировать большими объёмами данных в любой среде, включая публичные, частные и гибридные облака. Сервис предоставляется по модели подписки с ежемесячной оплатой, позволяя компаниям эффективнее масштабировать ресурсы в зависимости от текущих потребностей. Также клиентам предоставляется оперативная техническая поддержка в круглосуточном режиме от специалистов T1 Cloud.

«T1 Cloud уделяет особое внимание сотрудничеству с ведущими российскими разработчиками, чтобы предлагать пользователям надежные и безопасные облачные сервисы, способные обеспечить эффективность и стабильную работу бизнес-процессов компаний без решений зарубежных вендоров. Размещение экосистемы продуктов Arenadata в нашем облаке укрепляет экспертизу T1 Cloud в области Big Data и дает возможность клиентам успешно реализовывать проекты по работе с данными», — отметил Сергей Малышев, руководитель группы продуктов IaaS T1 Cloud.

«В последние несколько лет многие российские компании оказались в ситуации, когда приобрести оборудование или масштабировать инфраструктуру стало достаточно сложно. Экосистема наших продуктов, предоставляемых по облачной модели одним из ведущих российских провайдеров T1 Cloud, позволит сделать технологии Arenadata более доступными для организаций из разных отраслей и масштабов. Таким образом, отечественные компании получают не только надёжный сервис для работы с большими данными, но и возможности гибкого масштабирования и экономии ресурсов», — считает Антон Мартынов, директор по работе с партнерами Arenadata.