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SL Soft (ГК Softline) добавила инструменты интеграции с BI-системами в ECM-платформу «Цитрос»

В «Цитрос цифровую платформу» добавлена возможность настраивать выгрузку информации для BI-систем. Теперь пользователи продуктов на базе «Цитрос цифровой платформы» смогут строить интерактивные дашборды на основании данных, накапливаемых при сборе и обработке цифрового контента, визуализировать статистику движения документов, гибко группировать статистические данные по различным категориям, удобно представлять эту информацию и использовать ее в повседневной деятельности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Цитрос цифровая платформа» – ЕСМ-платформа российской разработки компании SL Soft (ГК Softline), предназначенная для управления контентом, использующимся в бизнес-процессах. На базе этого решения можно развивать классические СЭД, архивы и внедрять кадровый электронный документооборот. Для упрощения анализа данных в платформу был добавлен механизм выгрузки информации для BI-систем с возможностью легкой настройки состава выгружаемых данных, расписания выгрузки, многопоточности. В соответствии с настройками автоматически формируется отдельная база статистических данных, что обеспечивает возможность построения сложной отчетности и контрольных дашбордов без нагрузки на основную БД системы. При этом в качестве потребителей данных могут выступать различные BI-системы.

Решение построено таким образом, что выгрузка информации и работа с BI-отчетами осуществляется силами заказчика или команд внедрения, без привлечения разработчиков.

Компания SL Soft подтверждает успешность тестирования совместной работы продуктов «Цитрос», созданных на базе «Цитрос цифровой платформы», и Polymatica Dashboard. Все продукты входят в портфель SL Soft.

Polymatica Dashboards – конструктор отчетов и интерактивных информационных панелей. Широкая функциональность «из коробки» сочетается с возможностью self-service кастомизации. Polymatica Dashboards предлагает своим пользователям механизмы фильтрации и сортировки, гибкие настройки доступа к данным и инфопанелям (администратор, аналитик, пользователь), гибридное подключение к источникам (с импортом данных и прямое подключение) и большой выбор готовых или создание кастомных визуализаций. Для создания информационной панели в Polymatica Dashboards не требуется навыков программирования, работу с системой можно освоить за несколько часов.

«Использование «Цитрос цифровой платформы» и Polymatica Dashboards позволит клиентам создавать сводные отчеты и контрольные витрины различных типов на основе данных о документах, обрабатываемых через систему электронного документооборота», — сказала Светлана Гаранкина, ведущий менеджер по развитию технологической экспертизы компании SL Soft.

«Обогащение массива структурированных данных информацией из неструктурированных источников позволяет существенно расширить возможности аналитических систем и инструментов для поддержки принятия решений. Однако интерес представляют не только данные из содержания документа, но также его характеристики, включая версию, список изменений, историю движения по жизненному циклу, текущий и предыдущие статусы, другие атрибуты. Визуализация таких данных позволяет оптимизировать процессы согласования», – отметил Дмитрий Митько, исполнительный директор Polymatica, компания SL Soft.

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SL Soft объединяет под своим управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Все решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.

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