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Производитель комплектующих для авиационной техники АО «НПП Алмаз» заменил иностранную CAM-систему на Adem CAM для «Компас-3D»

На АО «НПП Алмаз» (г. Энгельс) завершается внедрение Adem CAM для «Компас-3D», интегрированного CAD/CAM решения для разработки управляющих программ для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Проект курирует Региональный центр «Аскон-Волга». Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Отечественный программный продукт, разработанный группой компаний Adem, партнером «Аскон» по консорциуму «Развитие», был выбран в рамках комплексной программы импортозамещения. Предыдущая CAM-система, помимо своего иностранного происхождения, не могла быстро и качественно решать задачу по разработке управляющих программ для сложных 4-5 координатных станков.

Оценивая российское CAD/CAM-решение, специалисты АО «НПП Алмаз» отметили наличие ассоциативной связи геометрии детали с маршрутом обработки, благодаря которой траектории движения инструмента пересчитываются автоматически с изменением геометрии. Разработка геометрии детали и управляющей программы ведется в едином окне «Компас-3D», что облегчает работу технологов-программистов. В результате сокращается время на разработку и корректировку управляющих программ.

К настоящему времени программный продукт внедрен на 90%, проведено обучение специалистов, идет финальная отладка постпроцессоров. Продолжается сопровождение опытной эксплуатации на примере разработки наиболее сложной детали производства для 5-координатного станка с ЧПУ. По планам предприятия, новое CAD/CAM-решение закроет задачи по разработке управляющих программ для действующего парка станков с перспективой его расширения.

«Главным итоговым результатом автоматизации для нас является выпуск в срок продукции, полностью удовлетворяющей заказчиков. Уже сейчас очевидно, что Adem CAM для "Компас-3D" отвечает заявленным требованиям и ожиданиям от системы. В будущем мы планируем расширить сотрудничество с «Аскон» в области инженерной подготовки производства», — сказал Максим Лукин, директор по качеству АО «НПП Алмаз».

Adem CAM для «Компас-3D» был выпущен в начале 2023 г. и является импортонезависимым CAD/CAM-решением, построенным на российских программных компонентах. В его основе лежит геометрическое ядро C3D (разработчик C3D Labs, дочерняя компания «Аскон»), что позволяет конструктору и технологу ЧПУ работать в единой среде, с общей геометрией.

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