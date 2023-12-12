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Продукцию резидента ОЭЗ «Технополис Москва» внесли в реестр отечественных продуктов Минпромторга России

Радиоэлектронное устройство резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» внесли в реестр отечественных продуктов Министерства торговли и промышленности России. Соответствующее заключение компания получила в ноябре 2023 г. Документ дает ей конкурентные преимущества и приоритетный доступ к закупкам госкомпаний. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Компания "Электронинвест" специализируется на выпуске высокотехнологичных модулей питания, которые создают исключительно из российских компонентов. Они успешно замещают импортные аналоги. Устройства применяются в различной радиоэлектронной технике, в том числе в бортовой аппаратуре авиационных и космических систем. Предприятие планирует выпускать до семи тысяч штук таких изделий в год. За шесть лет деятельности в ОЭЗ "Технополис Москва" компания произвела продукции на более чем 2,3 млрд рублей», — сказал Владислав Овчинский.

Заключение Минпромторга России по постановлению №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» было выдано на одноканальные источники вторичного электропитания в модульном исполнении серии СПН2Д. Эти устройства преобразовывают энергию, обеспечивая электроприборам заданные параметры напряжения, тока, частоты. Они предназначены для использования в радиоэлектронной аппаратуре, в том числе специального назначения и работающей в жестких условиях эксплуатации.

«Компания получила статус резидента в 2017 г. и работает на площадке "Алабушево". Это одно из старейших предприятий в отрасли. За 30 лет деятельности там выпустили в серийное производство свыше 300 видов источников вторичного электропитания. Устройства, получившие статус российского продукта, имеют конкурентные преимущества на отечественном рынке и фактический доступ к закупкам госкомпаний, на которые приходится около 80% всего объема потребления оборудования», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По словам генерального директора компании Емельяна Полянского, новая линейка радиоэлектронных устройств — это дальнейшее эволюционное развитие выпускаемых ранее источников вторичного электропитания. С этой продукцией предприятие планирует выйти на рынок гражданских источников вторичного электропитания, где основной заказчик — компании, обслуживающие электрическое хозяйство.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

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