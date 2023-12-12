Петербургская Государственная библиотека для слепых в сотрудничестве с «Обит» разместила проект для обучения на платформе vStack

Гиперконвергентное решение для виртуализации vStack в рамках проекта «Обит» стало площадкой для развертывания обучающей платформы Санкт-Петербургской Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих . Выбор российской платформы позволил импортозаместить зарубежное ПО и сократить расходы на виртуализацию.

Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих с помощью компании «Обит» перенесла часть своих сервисов во внешние дата-центры. Для развертывания обучающей платформы подключили российское решение vStack — альтернативу американской компании VMware.

Компания «Обит» создала для библиотеки решение, частью которого стала гиперконвергентная платформа корпоративного уровня vStack. Библиотека разместила на vStack платформу для проекта «Знания без границ», которая предоставляет людям с ограниченными возможностями по зрению доступ к обучающим курсам и базам знаний. ИТ-оператор выбрал vStack в качестве альтернативного решения зарубежному сервису VMware, чтобы сократить расходы на виртуализацию. Проект был реализован в условиях ограниченных сроков и бюджета.

Подобным образом были реализованы и другие проекты оператора ИТ-решений. Благодаря сотрудничеству с российским производителем гиперконвергентной платформы компания «Обит» реализует услуги на базе облака vStack, закрывает задачи заказчиков без привлечения зарубежных решений и масштабирует бизнес за счет привлечения новых клиентов. Компания планирует и дальше использовать российскую платформу в составе решений.

«Занимаясь созданием облачных сервисов для наших клиентов, мы, несомненно, обратили внимание на vStack. Продукт vStack представляет собой гиперконвергентное решение, объединяющее вычислительные ресурсы, хранение данных и управление сетями; с высокой производительностью при низком уровне нагрузки на CPU и вариативностью за счет поддержки широкого спектра оборудования. vStack позволяет организовать метрокластер, что обеспечивает надежность работы, универсальный API для удобства управления, автоматическое резервирование инфраструктуры, поддержку разнообразных виртуальных сетей и легкость замены компонентов. Решение входит в реестр российского программного обеспечения и сегодня для бизнеса актуально, как никогда», — сказал Кирилл Тимофеев, руководитель управления эксплуатации инфраструктуры и сервисов «Обит».

«Мы разработали vStack пять лет назад, когда никто не мог предсказать уход зарубежных производителей. Поэтому мы никогда не ставили себе цель полностью заменить американское решение. Вместо этого мы старались взять лучшее из зарубежного опыта и переложить его на реалии нашей страны. И многие уже оценили плюсы нашего продукта. Благодаря сотрудничеству с компанией “Обит” еще больше российских компаний, которые сейчас находятся в поисках альтернативных решений, смогут перейти на российскую платформу vStack», — отметил Станислав Мриль, генеральный директор vStack.