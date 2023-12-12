«Первый бит» разработал сервис «единого окна» горного курорта «Роза Хутор»

ИТ-интегратор «Первый бит» доработал и внедрил корпоративный портал c CRM-функциональностью «Битрикс24» для горного курорта страны «Роза Хутор». Проект позволил оптимизировать бизнес-процессы, увеличить выручку и эффективнее управлять потоком гостей в едином информационном пространстве.

Для повышения эффективности операционных процессов руководство курорта приняло решение перевести сотрудников колл-центра в единое цифровое пространство, а также внедрить систему учета и контроля денежных возвратов и регламентировать функции ключевых подразделений компании. Корпоративный портал и CRM-система «Битрикс24» подошли под эти задачи. Теперь все обращения гостей «Роза Хутор» поступают в единое пространство, доступное сотрудникам с выделенными ролями.

Во время проекта «Битрикс24» доработали, расширив функциональность по выдаче прав доступа к CRM для конкретного отеля курорта – теперь лиды и сделки отображаются и хранятся в соответствии с отелем, который их создал. При этом маркетологи «Роза Хутор» могут мониторить и создавать отчеты о контактах с гостями без нарушения правил доступа и конфиденциальности.

«Битрикс24» интегрировали с системой управления отелями Opera, ранее используемой в компании. Все данные о гостях и бронированиях синхронизируются между этими системами, конвертация проходит на специальном sftp-сервере. Это повысило уровень обслуживания гостей, их лояльность и помогло эффективнее управлять данными и ресурсами. Менеджерам одновременно доступна информация о госте, а руководство получает подробные аналитические отчеты по каждому из отелей курорта в режиме онлайн.

Специалисты «Первого бита» разработали нестандартный модуль дедупликации данных, который помогает компании вести актуальную базу клиентов. Он работает с тремя внешними системами: Opera, ISD и «1С:Управление торговлей». В карточке контакта созданы три поля для хранения id в каждой из этих систем. Модуль сравнивает данные из разных систем и автоматически обновляет информацию о контакте в соответствии с мастер-системой. История этих изменений сохраняется в журнал дедупликации.

Внедрение «Битрикс24» от «Первого бита» позволило курорту «Роза Хутор» повысить качество сервиса и четкость внутренних процессов. Все данные собираются в единой CRM-системе: надежно защищенной и не допускающей утечек информации. Уникальный дедупликатор позволил избавиться от дублей и несоответствий в используемых программах и связать друг с другом элементы разных баз данных.