Infinix запускает в России смартфоны серии HOT 40

Международная технологическая компания Infinix объявляет об официальном запуске в России серии смартфонов HOT 40, включающей модели HOT 40 Pro, HOT 40 и HOT 40i. Это производительные и недорогие устройства для молодежи и начинающих геймеров. По сравнению с предыдущим поколением новинки выделяются значительно более мощными процессорами, улучшенными экранами, расширенными возможностями камеры и новой версией ПО. При этом серия по-прежнему предлагает топовые, для своего класса, быстрые зарядки и повышенную производительность в играх. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Покупателям будут доступны три цветовые опции: золотой горизонт, космический черный, морской синий.

Серия HOT 40 демонстрирует высокий уровень производительности в повседневных задачах, играх и других мультимедийных развлечениях. Смартфоны получили объемный аккумулятор на 5000 мАч и фирменное решение «Марафонская выносливость», благодаря которому они способны проработать до 2 часов в режиме разговора всего на пяти последних процентах заряда батареи.

HOT 40 и HOT 40 Pro также получили быструю зарядку мощностью 33 Вт со специальной системой мониторинга температуры в реальном времени. Благодаря этому решению зарядка с 20% до 75% происходит всего за 35 минут, а общий срок службы аккумулятора без существенной потери в мощности составит до 4 лет. В то же время у HOT 40i скорость зарядки составит 18 Вт.

HOT 40 Pro

HOT 40 Pro получил мощный 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99, ранее доступный только в старших линейках компании. Выполненный по 6-нм техпроцессу, этот чип сможет без проблем запускать большинство современных игр, при этом смартфон поддерживает высокую частоту дискретизации касания, обеспечивая молниеносную реакцию устройства на команды своего владельца. В ряде игровых приложений этот параметр может доходить до 1,2 тыс. Гц. Большая точность считывания действий пользователя будет также обеспечиваться аналоговым гироскопом, а специальная фирменная надстройка XBOOST Gaming Engine позволит провести тонкую настройку и эффективно распределить ресурсы HOT 40 Pro для максимальной производительности в играх. В свою очередь HOT 40 работает на энергоэффективном процессоре Helio G88, который будет эффективно справляться с повседневными задачами.

Дополнительную мощность смартфонам серии обеспечат 8 Гб RAM с возможностью их расширения до 16 Гб, и до 256 Гб высокоскоростной постоянной памяти UFS 2.2, благодаря которой загрузка приложений будет происходить практически мгновенно. За плавность анимаций в HOT 40 Pro и комфорт от его использования будет отвечать FHD+ экран с частотой обновления 120 Гц. В HOT 40 и HOT 40i дисплей имеет частоту обновления 90 Гц. Устройства серии также получат фирменное решение «Смарт панель», обеспечивающее высокий уровень контроля за оповещениями и полезной информацией о состоянии телефона.

HOT 40 Pro получил 108 Мп сенсор основной камеры HM6, который обеспечивает высокую четкость изображений. При этом 32-мегапиксельная фронтальная камера с искусственным интеллектом обеспечивает групповые фотографии и селфи высокого качества. А благодаря фронтальной вспышке удачные снимки гарантированы даже при слабом освещении.

Серия HOT 40 также предлагает пользователям различные режимы съемки, которые позволяют по-настоящему раскрыть творческий потенциал своих владельцев. Специальный портретный режим создаст впечатляющий эффект боке, а функция «изменение неба» превратит пасмурную погоду в безмятежный солнечный день. Надолго сохранить впечатления от важного события поможет специальный режим двойного видео, когда съемка ведется одновременно с основной и фронтальной камер, позволяя записать реакцию оператора на происходящее.

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Infinix Mobility — технологическая компания, которая разрабатывает, производит и продвигает расширяющийся портфель умных устройств по всему миру под брендом Infinix, основанным в 2013 г.