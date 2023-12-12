Creative Zen Air Plus и Creative Zen Air Pro: TWS гарнитуры с LE Audio

Компания Creative Technology объявила о выпуске Creative Zen Air Pro и Creative Zen Air Plus, новейшего пополнения семейства Creative Zen Air. Эти новейшие наушники удобны и в то же время инновационны. Благодаря аудиокодеку LE Audio с кодеком LC3, 10-мм динамическим излучателям, гибридному активному шумоподавлению (ANC) с режимом Ambient, Bluetooth 5.3 и аудиокодеку AAC, а также увеличенному времени автономной работы эти наушники обеспечивают пользователям действительно высокое качество звука по адекватной цене. Об этом CNews сообщили представители Creative Technology.

Creative Zen Air Pro и Creative Zen Air Plus поддерживают кодек Bluetooth LE Audio, позволяющий пользователям наслаждаться превосходным качеством беспроводного звука при значительно более низких скоростях передачи данных и энергопотреблении. Кроме того, LE Audio также поддерживает широковещание, позволяя пользователям наслаждаться беспрепятственной передачей звука на неограниченное количество совместимых устройств, обеспечивая расширенные возможности подключения для идеального вечера просмотра кино с семьей и друзьями. Устройства, поддерживающие LE Audio, позволяют пользователям разблокировать эти функции и раскрыть весь потенциал LE Audio.

Creative Zen Air Pro и Creative Zen Air Plus, оснащенные индивидуально настроенными динамическими драйверами диаметром 10 мм, обеспечивают отличный звук с глубокими басами и сбалансированными настройками для всеобъемлющего звучания. Интеграция гибридного активного шумоподавления и режима Ambient также позволяет пользователям легко погрузиться в свои любимые мелодии или оставаться в курсе происходящего, легко адаптируясь к любой среде одним нажатием кнопки.

Creative Zen Air Plus оснащены защитой IPX4, а Creative Zen Air Pro ещё более надёжны благодаря рейтингу IPX5. Creative Zen Air Pro может похвастаться впечатляющим общим временем работы — до 33 часов, за ним следует Creative Zen Air Plus, которые обеспечивают до 32 часов общего времени воспроизведения.

Creative Zen Air Plus

В отличие от Creative Zen Air Plus, Creative Zen Air Pro выделяется режимом сверхнизкой задержки. Этот режим, легко активируемый через приложение Creative, плавно синхронизирует звук и видео, значительно сокращая задержку до ~20 мс, улучшая общее качество просмотра фильмов, игр и музыки для пользователей.

Creative Zen Air Pro

Кроме того, Creative Zen Air Pro отличаются и конфигурацией микрофонов: в общей сложности имеется шесть микрофонов: четыре для обнаружения и фильтрации фонового шума с включенным шумоподавлением и два для четкой связи. Интеграция передовой технологии шумоподавления Deep Neural Network (DNN) на базе искусственного интеллекта повышает качество звонков, устраняя нежелательный фоновый шум в режиме реального времени.

В то же время Creative Zen Air Plus оснащены шестью микрофонами (по три с каждой стороны) с технологией ENC, которые анализируют и устраняют нежелательный фоновый шум для более четких голосовых вызовов.

Цена и доступность

Creative Zen Air Plus будут доступны по цене, эквивалентной 60 евро, в ближайшее время.

Creative Zen Air Pro будут доступны по цене, эквивалентной 70 евро, в ближайшее время.

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Creative — компания, известная своими звуковыми картами Sound Blaster® и движущей силой мультимедийной революции, в результате которой было создано 400 млн пользователей, продвигает цифровые развлечения с помощью передовых аудиорешений, включающих беспроводные колонки премиум-класса, беспроводные наушники, мощные цифровые усилители аудиофильского уровня и системы домашнего кинотеатра нового поколения. Стремясь к новому поколению мобильных сетей, объединяя миры компьютеров, смартфонов и планшетов, Creative продолжает заново изобретать Sound Blaster, выпустив новаторскую серию Sound Blaster Roar и продукты класса USB-аудио, такие как Sound Blaster X7. В 2016 г. Creative представила X-Fi Sonic Carrier: новую концепцию доставки аудио и видео высокого разрешения для домашних развлечений. Этот технологический центр, получивший название «саундбар богов», олицетворяет звук завтрашнего дня. В 2018 г. Creative представила новую революционную технологию для наушников под названием Super X-Fi® Headphone Holography. Эта технология использует компьютерный звук для воссоздания ощущений от прослушивания высококачественной системы с несколькими динамиками в профессиональной студии и обеспечивает такие же обширные впечатления — с той же исходной глубиной, детализацией, реализмом и простором — в наушниках. Super X-Fi дополнительно использует искусственный интеллект для расчета индивидуального аудиопрофиля на основе уникальных антропометрических данных человека.