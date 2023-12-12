Cleverics выпускает новый релиз ITSM-системы Omnitracker CleverEngine 5.3

Cleverics сообщает о выходе новой версии своего программного продукта по управлению информационными технологиями (ITSM) — Omnitracker CleverEngine 5.3, которая будет доступна для партнеров и клиентов 18 декабря 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Cleverics.

Среди ключевых нововведений в данном релизе следует выделить: веб-портал для конечных пользователей ИТ-услуг, использующий новый механизм платформы OTWG 2.0, что позволит пользователям иметь более удобный и функциональный интерфейс для работы с системой; новый портал для пользователей вобрал в себя более 20 запросов на изменения, которые поступали от заказчиков и проектных команд; веб-интерфейс для ИТ-специалистов на этом же новом механизме платформы OTWG 2.0, облегчающий процесс работы специалистов и повышающий эффективность; встроенный механизм REST-интеграции, который открывает новые возможности для интеграции с внешними системами и сервисами.

Также в релиз были внесены доработки и улучшения, такие как добавление активных фильтров в представление канбан-доски, измененный подход к регистрации обращения (теперь все действия выполняются сразу на форме спецификации, а не в мастере регистрации). Кроме того, выполнено исправление ошибок и оптимизация работы системы.

Выпуск нового релиза CleverEngine стал возможен благодаря выходу новой стабильной версии платформы Omnitracker, который состоялся в сентябре 2023 г.

«Мы очень ждали выхода нового релиза платформы. Существенная часть новой функциональности стала возможна благодаря развитию платформы. Нашему релизу присвоен major-номер 5.3 (предыдущая версия была 5.2.221), что говорит о том, что пользователей ждут существенные изменения. Мы уверены, что новые функциональные возможности и доработки сделают использование CleverEngine еще более эффективным и удобным для наших клиентов», — сказал Евгений Шилов, управляющий партнер Cleverics.

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CleverEngine разработан на базе программного продукта Omnitracker. Решение предназначено для решения таких задач, как автоматизация процессов ITSM и миграция существующих систем автоматизации управления ИТ, построенных на базе других продуктов. Omnitracker CleverENGINE включает в себя наиболее востребованные функциональные возможности по автоматизации процессов управления ИТ-услугами. Omnitracker CleverEngine уже используют: «Лента», «Красцветмет», Московская биржа, «Югория», «Катрен», Rostic’s и др.

Cleverics — разработчик CleverEngine. Мультивендорная компания, использующая в своей работе современные программные решения, которые наиболее подходят для реализации проектов заказчика. Разрабатывает, внедряет, поддерживает ПО для автоматизации ИТ- и бизнес-процессов. Помогает организациям с цифровой трансформацией. Оптимизирует корпоративные функции, управляет качеством услуг, рисками, активами и затратами. Соавторы и рецензенты ITIL 4. С 2009 г. компания выполнила более 100 успешных проектов в области управления ИТ.