Высшая школа экономики запустила геопортал для доступа к географическим данным и аналитике

Центр геоданных факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики разработал и запустил «Геопортал НИУ ВШЭ». На платформе используются современные ГИС-технологии и инструменты веб-картографирования. Портал дает новые возможности для работы по исследованиям, в которых применяются геоданные и геоаналитика, ими могут воспользоваться как исследователи Вышки, так и сторонние пользователи. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

«Наш геопортал – это глобальная технологическая ГИС-платформа, которая позволяет выполнять и презентовать материалы по различным проектам. Она позиционируется не только в качестве ресурса для обмена пространственными данными, но также и как инструмент продвижения и коммерциализации результатов научной и проектной деятельности Вышки в части географических исследований», – сказала Татьяна Анискина, директор Центра геоданных НИУ ВШЭ.

На примере уже выполненных проектов, сотрудники Центра геоданных рассказали о структуре и технологических возможностях геопортала, которые позволяют использовать его для междисциплинарных исследований и многопользовательских проектов.

Открытый контур геопортала, доступный для всех пользователей, включает три основных блока, отметила ведущий аналитик Центра геоданных НИУ ВШЭ Оксана Юдова. Первый – это «Геопроекты», где размещены материалы исследований НИУ ВШЭ, дополненные интерактивными картами и информационными панелями. Например, сейчас там можно посмотреть исследование пешеходной доступности в Нижнем Новгороде; национальный туристический маршрут по Вологодской области, составленный по результатам студенческой экспедиции. Оксана Юдова рассказала, что над этим проектом студенты работали совместно с «Ассоциацией самых красивых деревень», объединяющей малые населенные пункты.

Тексты сопровождаются интерактивными картами. Так, исследование уязвимости населения России для климатических рисков на основе оценки природно-климатической комфортности жизни дополнено интерактивной картой с результатами расчетов на четыре временных интервала: 1961-1990, 1991-2000, 2001-2010, 2011-2020. Причем результаты климатических расчетов были сопоставлены с данными о географии расселения. Суть исследования состоит в том, что анализ трендов изменения природно-климатических условий и расселения за последние 30 лет позволит предсказать развитие этого процесса.

Второй блок – «Геоданные». Здесь собраны пространственные данные, их можно скачивать для использования в собственных проектах и исследованиях.

О третьем разделе открытого контура — «Работы студентов» — рассказала стажер-исследователь Центра геоданных НИУ ВШЭ Ксения Турбина. Это курсовые проекты, лучшие работы, связанные с геоданными и пространственным анализом, материалы полевых студенческих практик. Все это дает возможность абитуриентам и всем, кто интересуется темой, узнать о практических навыках, которые студенты получают в ходе обучения на факультете географии и геоинформационных технологий, а также познакомиться с подробными сведениями о ходе полевых студенческих исследований.

Все три блока находятся в открытом доступе, есть и закрытый блок с широким набором геоинформационных инструментов и приложений, позволяющий сопровождать образовательные и исследовательские работы НИУ ВШЭ.

Про использование закрытой части геопортала для больших совместных исследований говорил эксперт Центра геоданных НИУ ВШЭ Роман Кошутин. По его словам, создание геопортала – это самый масштабный проект Центра геоданных в 2023 г.

«Основной целью проекта стала оперативная цифровизация современных и архивных границ сельскохозяйственных полей нескольких регионов. При помощи использования серверных ГИС-технологий удалось наладить работу более 100 человек в единой среде, выстроить полный цикл работы от сбора и обработки пространственных данных до передачи результатов заказчику», – сказал Роман Кошутин, эксперт Центра геоданных НИУ ВШЭ.

Проект реализуется в рамках программы «Фонд развития прикладных исследований НИУ ВШЭ».