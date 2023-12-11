Systeme Electric расширила ассортимент модульного оборудования City9 Set автоматами на 6 кА

Линейка модульного оборудования City9 Set компании «Систэм электрик» (Systeme Electric) пополнилась устройствами с повышенным уровнем защиты людей и электросетей, имеющими отключающую способность 6 кА. К ним относятся автоматические модульные выключатели (АВ) 6 кА, выключатели дифференциального тока (ВДТ) 6 кА, автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) 6 кА, а также модульные контакторы с ручным управлением. Новинки используют модернизированную платформу Easy9, поэтому имеют улучшенные характеристики, а также в их конструкции применяются безопасные клеммы и теплоотводящие каналы для дополнительного охлаждения корпуса. Дополнительным преимуществом новых модульных устройств является 3-летняя гарантия производителя. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Модульные автоматические выключатели 6 кА семейства City9 Set предназначены для защиты электрических цепей от негативных воздействий токов короткого замыкания и перегрузки. При этом каждый автоматический модульный выключатель 6 кА снабжен усовершенствованной дугогасительной камерой и улучшенным электромагнитным расцепителем, который сокращает время срабатывания автомата. Жесткое соединение биметаллической пластины увеличивает теплопроводность. Новинки работают при номинальных токах от 6 А до 63 А, имеют кривые отключения B и С, количество полюсов от 1 до 4, монолитную лицевую панель и механизм мгновенной коммутации.

Наряду с автоматическими модульными выключателями 6 кА, в серии City9 Set представлены электромеханические выключатели дифференциального тока (ВДТ), которые обеспечивают защиту людей от поражения током 30 мА (10 мА во влажных помещениях) при прямом прикосновении. При косвенном поражении эти показатели десятикратно больше. Эти автоматы можно подключать как сверху, так и снизу, при этом они остаются в рабочем состоянии даже с обрывом нулевого провода и при пониженном напряжении сети. Характеристики модульных выключателей дифференциального тока: диапазон номинальных токов от 25 до 63 А, повышенная безопасность (тип А и тип АС), чувствительность 10, 30, 100 и 300 мА.

Из новинок автоматов серии City9 Set следует отметить и автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ), которые объединяют в одном устройстве автоматический модульный выключатель 6 кА и выключатель дифференциального тока 6 кА. Это проверенные и надежные устройства, которые защищают электрические цепи от короткого замыкания/перегрузки, а людей – от поражения электрическим током. Автоматические выключатели дифференциального тока 6 кА работают одинаково эффективно как при наличии, так и при отсутствии заземления, при номинальном токе от 10 до 40 А и имеют кривую отключения — С.

Для совместной работы с выключателями дифференциального тока (ВДТ) и автоматическими модульными выключателями 6 кА в серии City9 Set выпускаются модульные контакторы (СТ). Они обеспечивают дистанционное ручное управление в однофазных и трехфазных цепях переменного тока систем освещения, отопления, вентиляции, жалюзи, водоснабжения, а также неприоритетных нагрузок. А для коммутации электрических цепей служат новые выключатели нагрузки (ВН), которые за счет двойного разрыва цепи обеспечивают гарантированное отключение питания и предотвращают спекание контактов под нагрузкой. Благодаря ярко-красному цвету усиленного рычага их легко идентифицировать среди множества модульных устройств в распределительном щитке.

Высоконадежные модульные выключатели Systeme Electric применяются в жилищном и гражданском строительстве, в сетевых магазинах и крупных торговых центрах, совместно с различными щитками серии City9 Box.