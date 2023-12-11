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«Софтлайн Арктика» и Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова объединят усилия в цифровизации Северного морского пути

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале сотрудничества ООО «Софтлайн Арктика» и Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ). Стороны планируют создать совместную рабочую группу для разработки и выполнения проектов в рамках цифровизации Северного морского пути. Сотрудничество «Софтлайн Арктика» и САФУ будет реализовано в исследовательских, научно-технических и образовательных целях. Совместная деятельность партнеров будет способствовать развитию Севморпути за счет создания инженерной инфраструктуры и цифровизации Архангельского транспортного узла. Об этом CNews сообщили представители Softline.

САФУ имени М. В. Ломоносова – единственный из ведущих вузов страны, расположенный на сухопутной территории Арктической зоны России. На базе вуза работает научно-образовательный центр мирового уровня, объединяющий Архангельскую и Мурманскую области, а также Ненецкий автономный округ. По постановлению Правительства России университет является ответственным за реализацию проекта «Цифровые решения для типовой модели арктического порта (с апробацией в Архангельском морском торговом порту)».

«ГК Softline уже много лет сотрудничает с ведущими вузами страны в различных направлениях. Мы гордимся тем, что «Софтлайн Арктика» начала свою деятельность с сотрудничества с Северным (Арктическим) федеральным университетом в вопросах цифровизации Северного морского пути. Мы рады предложить свою экспертизу в реализации такого масштабного проекта национального значения, призванного повысить уровень экономической связанности территории страны. В арсенале группы компаний Softline – широкий спектр импортонезависимого программного и аппаратного обеспечения, в том числе собственного производства, множество сервисов, а также разнообразные услуги по заказной разработке и технической поддержке. Мы уверены, что синергия сил государства, образования и бизнеса будет способствовать развитию не только северной транспортной артерии, но и всего региона», – сказал Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8200 сотрудников, в том числе около 4500 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.

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