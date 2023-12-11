СК «Югория» и «Диасофт» автоматизировали процесс загрузки договоров страхования в программный продукт для комплексной работы с договорами ДМС

Компания «Диасофт» и Группа страховых компаний «Югория» завершили проект по автоматизации процесса загрузки договоров страхования из фронт-офисной системы «КИАС: страхование» (КИАС) в программный продукт «ДМС». Интеграция установленных в страховой компании ИT-решений позволила исключить человеческий фактор при передаче данных и оптимизировать бизнес-процессы организации. Механизм интеграции сторонних систем с продуктом «ДМС» универсален и может быть использован в других проектах. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Новая функциональность представляет собой одностороннюю интеграцию системы-источника (КИАС) и системы-получателя (программный продукт «ДМС» от «Диасофт»). Интеграция решений выдерживает высокие требования к производительности, при этом данные передаются и загружаются без изменения формата.

При реализации механизма передачи данных учтена необходимость загрузки договоров и рисков нескольких типов, а также дальнейшей настройки любого количества новых страховых продуктов. Предусматривается загрузка договоров с большим количеством застрахованных и указанием нескольких вариантов страхования. Учтена особенность: физические или юридические лица могут быть указаны в нескольких договорах.

Алексей Романов, заместитель генерального директора по трансформации бизнеса Группа страховых компаний «Югория»: «Автоматизация бизнес-процессов внутри компании позволяет гибко управлять ресурсами и мощностями и предоставлять нашим клиентам ещё более качественный сервис. Настройка обмена данными между разными ИT-решениями дала возможность исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, при решении бизнес-задач и оптимизировать трудозатраты специалистов. Благодаря синхронизации мы можем сфокусировать внимание на решении более важных и сложных вопросах наших застрахованных».

Максим Шельпяков, директор департамента «Страхование», компания «Диасофт»: «Мы полностью автоматизировали процесс загрузки договоров ДМС из сторонних систем в программный продукт «ДМС» с соблюдением всех требований к производительности. Полученный опыт работы с брокером сообщений RabbitMQ позволяет развивать другие программные продукты для страховых компаний в составе платформы развития Digital Q.Insurance».

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Продукт «ДМС» входит в состав платформы развития Digital Q.Insurance компании «Диасофт» и обеспечивает решение всего комплекса задач по автоматизации деятельности страховой компании в части добровольного медицинского страхования (ДМС): от разработки страховых продуктов и программ до планирования, финансового контроллинга и отчетности.