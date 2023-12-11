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Цифровизация ИТ в банках
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Сервис «Долями» использует технологии Smart Engines для оплаты товаров в офлайн магазинах

BNPL-сервис (buy now pay later) «Долями», запущенный банком «Тинькофф» в апреле 2021 г., использует технологии распознавания Smart Engines. С их помощью пользователи мобильного приложения «Долями» могут камерой телефона считывать QR-коды и оплачивать товары частями банковской картой непосредственно на кассе магазина. Распознавание и считывание данных банковской карты выполняется в видеопотоке в режиме реального времени и занимает менее одной секунды. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Сканирование QR-кодов применяется на кассе магазина для того, чтобы клиент мог поделить стоимость покупки на части. В сервисе «Долями» пользователь сначала оплачивает 25% ее стоимости, остальные три четверти — в течение шести недель без комиссий и переплат. Распознавание банковских карт позволяет избежать ручного ввода данных для оплаты покупок картами других банков. При повторных покупках через приложение Долями оплата происходит практически моментально.

Высокую точность сканирования обеспечивают сверхлегкие нейросети Smart Engines. Алгоритмы распознавания устойчивы к перепаду освещения и ракурсу съемки и обеспечивают чтение QR-кодов, даже если код поврежден или имеет отклонение от стандарта. Они позволяют извлекать данные карт 21 платежной системы, включая систему «Мир». Время распознавания банковской карты на одном кадре занимает 0,035 секунды.

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