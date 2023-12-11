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«Самолет Плюс» отказался от наружной рекламы благодаря технологиям анализа больших данных билайн бизнес

«Самолет Плюc» отказался от принятой в отрасли рекламы на билбордах, ориентированных на транзитный трафик автомобилистов. Благодаря смене формата индекс лояльности франчайзи-партнеров вырос на четверть.

Вместо этого компания протестировала размещение рекламы через в сетевых магазинах, в частности, «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси» и других на мониторах сети медиаэкранов digital indoor, предусматривающей размещение рекламы в помещениях магазинов, торговых центров и пр. Это позволило увеличить охват целевой аудитории в радиусе пешей доступности от офисов «Самолет Плюc».

Рекламные видео демонстрируются в сети digital indoor билайн бизнес с учетом анализа агрегированных геоаналитических данных, но только в конкретных магазинах, которые находятся близко к офисам «Самолет Плюс» и популярны у ЦА. Время для показа роликов подобрано на основе данных о том, в какие часы целевая аудитория заходит в эти торговые точки, а анализ информации осуществляется только в отношении пользователей, предоставивших согласие на обработку данных. При этом в каждом конкретном магазине транслируется креатив с одним адресом — ближайшего офиса.

«Реклама не только повысила осведомленность аудитории о присутствии бизнеса в регионах, но и увеличила индекс лояльности франчайзи на 20-25%, ранее NPS - индекс лояльности, составлял 45-65%. Партнеры отметили повышение заметности рекламной кампании и рост обращений в офисы, которых больше 1000 в стране», — рассказывает Марита Клиньшанс, руководитель отдела офлайн медиапродвижения компании Самолет Плюс.

Компания Самолет Плюc, оценив эффективность и тренд использования больших данных в таргетировании рекламы, намерена включать в большинство своих B2C рекламных кампаний распространение digital indoor.

«Современные технологии анализа больших данных операторов связи, с помощью которых можно запустить рекламу с высокой конверсией, позволяют еще ближе свести рекламное объявление с человеком, которому оно будет кстати, — комментирует Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна. — Выигрывает и рекламодатель, и аудитория, которая реже видит неактуальную рекламу».

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