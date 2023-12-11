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«Максмарт» стал лауреатом премии «Время инноваций 2023»

Маркетплейс быстрых закупок «Максмарт» был признан технологической инновацией 2023 г.

B2B-маркетплейс быстрых закупок «Максмарт» стал победителем в номинации «Технологическая инновация года» в категории «Бизнес и сервис» Премии «Время инноваций 2023».

Команда «Максмарт» разработала и внедрила собственный, разработанный с нуля без использования коробочных решений, инновационный технологический сервис в области цифровизации сквозных закупочных процедур стандартизованной номенклатуры для промышленных компаний. Все действия построены на бесшовном end-to-end цифровом процессе, который включает в себя интеграцию ERP-системы клиента и маркетплейса с автоматическим подбором корзины на основании мэппинга номенклатуры, с использованием алгоритмов machine learning и онлайн-расчетом стоимости доставки от склада поставщика до конечного базиса клиента.

На текущий момент в России подобный процесс автоматизированных закупок от получения заявки на закупку из ERP до поставки товаров на базисы клиента, есть, помимо «Максмарт», только у B2C-маркетплейсов. Все происходит в цифровом пространстве.

За счет данного решения и перестройки корпоративных закупочных процессов промышленные компании, использующие данный механизм закупок через маркетплейс, смогли сократить Lead Time от заказа до поставки в 2,5 раза, снизили стоимость закупки МТР (материально-технические ресурсы) за счет большего количества поставщиков и высокой конкуренции, в среднем на 6-7%, и передали процесс закупки стандартизованной номенклатуры непосредственно заявителям.

«Мы очень рады, что наш проект был высоко оценен рынком. Для большинства промышленных предприятий приоритетной задачей является обеспечение бесперебойной работы производства. Мы создали инструмент, который помогает обеспечить быструю и удобную цепочку поставок. Цифровизация закупок — возможность создания благоприятных условий для цифровой трансформации стратегических предприятий российской промышленности и дальнейшее развитие ИT-решений в области импортозамещения для эффективного операционного управления предприятиями», -— отметила Елена Суховей, Генеральный директор B2B-маркетплейса быстрых закупок «Максмарт».

Премия «Время инноваций» вручается с 2011 г. за лучшие проекты по внедрению, разработке и развитию новейших цифровых решений в различных сегментах экономики. Лауреаты Премии являются флагманами своих отраслей и определяют тенденции и стратегии развития рынка в области инноваций.

erid:erid2SDnjdGN2hNРекламодатель: АО В2В ТрэйдИНН/ОГРН: /7707458091/1217700494626Сайт: https://maksmart.ru/

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