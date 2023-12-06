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VS Robotics принял участие в конференции «Современные контакт-центры 2023»

Разработчик ИТ-продуктов и решений для бизнеса VS Robotics принял участие в выставке в рамках конференции «Современные контакт-центры 2023», организованной интернет-изданием CNews. На стенде специалисты VS Robotics представили решения для контакт-центров и поделились кейсами успешного внедрения речевых технологий в различных сферах бизнеса.

На ежегодной конференции, организованной CNews Conferences, участники обсудили перспективы развития цифровых каналов взаимодействия в контакт-центрах и о том, как сделать так, чтобы клиентам было удобно и приятно общаться с компанией. Конференция также включала выставку технологий, на которой специалисты VS Robotics рассказали о возможностях ключевых продуктов компании для повышения эффективности работы контакт-центров.

Робот-оператор от VS Robotics освобождает операторов от рутинных задач и сокращает расходы компании. Исследование компании показало, что робот-оператор завершает диалог в два раза быстрее, чем человек-оператор по аналогичному скрипту.

Система речевой аналитики VS Robotics осуществляет глубокий анализ 100% диалогов с клиентами на основе технологии распознавания речи и эмоций. С помощью интеграции технологии кластерного анализа данных для выявления частотных групп ответов на заданный вопрос и автоматической оценки звонков для охвата всего массива диалогов автотестами и экономии ресурсов на монотонный ручной труд.

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