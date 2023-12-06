Платформа Security Vision 5 получила новую функциональность

Вышел новый релиз актуальной на сегодняшний день версии платформы Security Vision 5, предназначенной для автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности. Обновления коснулись всех продуктов бренда. Вот наиболее значимые из них.

Расширены возможности внутреннего аудита и проверки состояния инсталляции:

в журналы аудита добавлены события просмотра карточек различных объектов (активов, инцидентов, событий, уязвимостей, заявок, опросных листов и др.);

добавлена возможность настраивать список аудируемых событий;

реализован обновлённый сервис мониторинга собственного состояния внедрённых решений.

Таким образом, расширены возможности логирования для учёта изменений: теперь учитываются не только изменения объектов, но и их просмотр, а для визуализации состояния системы с использованием встроенного конструктора виджетов создан отдельный дашборд для аналитики.

Для оптимизации скорости работы пользователей и безопасности данных внедрены дополнительные обновления:

при открытии страницы авторизации курсор автоматически перемещается в поле ввода логина;

для локальных учётных записей добавлены настройки необходимости смены пароля при первом входе в систему;

срок действия пароля локальных учётных записей можно задать неограниченным или ограниченным по времени.

В результате упрощена работа пользователей без использования мыши, а для повышения безопасности учитываются более детальные настройки паролей и срока их действия.

Улучшены ролевая модель и совместная работа пользователей:

настройки ролей учётных записей закреплены как системные;

для формы вывода progress bar обновлены стандартные возможности визуализации;

при упоминании во внутреннем чате добавлены настройки оповещений для этих пользователей;

активность пользователей в платформе фиксируется с визуализацией как на странице пользователя, так и в кратких/полных карточках;

для правил видимости и доступности для кратких/полных карточек добавлена возможность задавать ограничение применения;

в дополнительные настройки добавлены новые разрешения: расписание загрузки данных, запуск правил корреляции.

В результате для управления командой теперь фиксируется активность пользователей платформы и расширенно настраиваются возможные действия для каждой роли.

Расширены возможности настройки корреляционных правил и обработки объектов и справочников:

улучшен редактор правил, обновлён интерфейс;

добавлена возможность создания шаблонов условий правил корреляции;

в обработчик событий добавлена опция «Создавать только события для правил корреляции» в действие «Создание события»;

для объектов в платформе добавлен функционал копирования, что окажется полезным при создании любого собственного контента;

для справочников реализована аналогичная функция – создание копии справочника.

Таким образом, усилен и упрощён в использовании встроенный корреляционный движок, позволяющий проводить обработку «сырых» событий и их макрокорреляцию.

Усовершенствованы управление рабочими процессами, работа коннекторов к сторонним решениям (и между инсталляциями Security Vision), а также карточки объектов:

для коннекторов добавлен таймаут в расписания выполнения;

для используемых переменных добавлены новые преобразования данных (преобразование даты и времени из Windows NT формата, преобразование SID в строку, что применимо для данных из Active Directory);

для рабочих процессов добавлена возможность устанавливать отложенное выполнение по времени (в том числе для обработки циклов в рабочих процессах) в транзакциях (ручных и автоматических);

для рабочих процессов в общем виде добавлена возможность включать или выключать опцию отображения ручных транзакций, а также выбирать группы транзакций для отображения;

для объектов системы расширены варианты отображения контента в кнопках действий.

В результате процессы и действия коннекторов теперь управляются по времени.

Расширены возможности визуализации данных и сквозной аналитики с интерактивными переходами:

для виджета типа «Таблица» реализована возможность транспонирования (изменения матрицы с заменой строк и колонок), что полезно для визуализации любого количества контента с учётом его объёма;

для таблиц с событиями добавлена возможность сохранения пользовательских настроек ширины колонок;

обновлён редактор с отображением настроек в виде иерархии элементов (общий вид типа «Дерево»);

для виджета типа «Карта» разработана новая векторная подложка, что позволяет реализовать географическую визуализацию без применения внешних сервисов картографии при необходимости;

добавлен новый тип виджета – «Глобус», применяемый для визуализации объектов и их взаимосвязей на 3D карте;

для классических виджетов (линейный график, столбчатая диаграмма и радар) добавлены настройки отображения линий и положения для осей;

в инсталляцию платформы добавлены новые базовые иконки, которые можно применять наравне с кастомными и загружаемыми в системы;

для объектов системы расширены варианты отображения контента в кнопках действий.

Таким образом, с добавлением виджетов и способов отображения данных стали доступны новые возможности адаптации внешнего вида содержимого объектов и свойств под любой контент и создания дашбордов для работы аналитиков.

Security Vision – российская ИТ-платформа, позволяющая роботизировать до 95% программно-технических функций оператора информационной безопасности. Является 100% российской разработкой и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Имеет все необходимые для работы разрешительные лицензии ФСТЭК и ФСБ. Сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия (сертификаты соответствия ФСТЭК № 4194 от 19.12.2019, № 4574 от 02.09.2022). Программные продукты на платформе Security Vision решают такие задачи, как: