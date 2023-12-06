Институт математики СО РАН получил новые возможности благодаря внедрению отечественного суперкомпьютера РСК

Специалисты группы компаний РСК завершили монтаж и тестирование новой суперкомпьютерной системы в Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ИМ СО РАН) в Новосибирске. Этот проект реализован в кратчайшие сроки – монтажные и пуско-наладочные работы были завершены за 3,5 недели. Об этом CNews сообщили представители РСК.

Его реализация стала возможной благодаря получению ИМ СО РАН гранта в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» Национального проекта «Наука и университеты». Новый отечественный суперкомпьютер построен на базе высокоплотной и энергоэффективной платформы «РСК Торнадо» с жидкостным охлаждением. Высокопроизводительная система ИМ СО РАН построена на базе вычислительных узлов, каждый из которых оснащен двумя процессорами Intel Xeon Scalable третьего поколения (38 ядер и базовая частота 2,4 ГГц в каждом). Общая производительность кластера сейчас составляет 54,4 Терафлопс (54,4 трлн операций в секунду), что позволит сотрудникам института решать сложные исследовательские задачи в области математики, физики, биологии и других наук.

Фото: РСК Институт математики СО РАН получил новые возможности благодаря внедрению отечественного суперкомпьютера РСК

И. о. директора ИМ СО РАН Андрей Миронов подчеркнул, что новый суперкомпьютер поможет существенно повысить эффективность научных исследований и будет способствовать развитию новых технологий. «У нас появилась возможность решать задачи невероятной сложности, моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем. Ресурсы этого вычислительного комплекса будут использоваться для разработки новых технологий, анализа данных и в образовательных целях, например, мы сможем обучать студентов и молодых ученых современным методам проведения исследований и работы с данными. Этот современный суперкомпьютер сыграет важную роль в развитии международного сотрудничества, позволит нам обмениваться данными и результатами исследований с другими научными центрами по всему миру. Без сомнения, наличие такого мощного инструмента существенно повысит качество нашей работы и уровень подготовки специалистов в области математики и смежных наук», — отметил он.

Разработчиками РСК предусмотрена возможность дальнейшего расширения этого суперкомпьютера.

Руководитель отдела информационного обеспечения и защиты информации ИМ СО РАН Алексей Батаев отметил, что до 2025 г. планируется повышение производительности суперкомпьютера до 234,4 Тфлопс. «В ближайшей перспективе планируется установить более 12 вычислительных узлов и добавить еще один узел с графическим процессором. Это позволит нам в 2024 г. увеличить производительность еще на 89 Тфлопс. Суммарная потребляемая мощность этой машины составит примерно 41 кВт», — сказал он.

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Группа компаний РСК — российский разработчик и интегратор «полного цикла» инновационных сверхплотных, масштабируемых, энергоэффективных гиперконвергентных решений для высокопроизводительных вычислений (HPC), центров обработки данных (ЦОД) и интеллектуальных систем хранения данных «по требованию» на основе различных процессорных архитектур и передового жидкостного охлаждения, а также целого ряда собственных ноу-хау. РСК с 2018 г. является участником приоритетного проекта «Национальные чемпионы», реализуемого в России. Специалисты РСК имеют опыт разработки и внедрения интегрированного программного стека решений для повышения эффективности работы и прикладного использования суперкомпьютерных комплексов: от системного ПО до вертикально-ориентированных платформ на базе технологии облачных вычислений.