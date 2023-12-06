«Эвотор» разработал платформу для анализа покупательского поведения

ИТ-компания «Эвотор» запустила платформу на базе ИИ для анализа покупательского поведения в разрезе торговых точек и их клиентов. Новый инструмент поможет FMCG-производителям, дистрибьюторам и торговым сетям в исследовании целевой аудитории, разработке/уточнении маркетинговых стратегий и рекламных кампаний. Платформа расскажет о том, кто покупает этот товар, как часто и где, сколько тратят на шопинг, насколько лояльны и др. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора».

Платформа «Эвотора» Evo People Panel (EPP) аккумулирует информацию о более чем 3 млн уникальных покупателях, которые сегментированы в зависимости от структуры чеков и геоданных покупок. Платформа предоставляет сводную аналитику с детализацией глубокого уровня: по покупкам конкретных позиций (SKU), брендов или категорий товаров. Покупатели могут быть сегментированы по возрасту, полу, местам покупок, любимым брендам, хобби, доходу, вкусам. Панель также позволяет собрать ретроспективные данные в любом разрезе: по дням, неделям, месяцам, кварталам, годам.

Для анализа используются обезличенные данные касс, представленные исключительно в агрегированном формате, без персональных данных. В EPP покупателю присваивается уникальный идентификатор, который включает в себя информацию о его приобретениях. Платформа использует данные, предварительно очищенные и обработанные несколькими алгоритмами машинного обучения.

Новый инструмент поможет в исследовании и понимании целевых аудиторий при разработке и уточнении маркетинговых стратегий и рекламных кампаний. Он будет полезен как FMCG-производителям, дистрибьюторам, так и торговым сетям.

«В то время как традиционная аналитика ориентирована на аналитику по торговым точкам: средний чек, выручка, география, проходимость, количество продаж (shop centric подход), то Платформа «Эвотора» дает информацию об их реальных покупателях (people centric подход), ― сказала Полина Величкина, руководитель big data «Эвотора». ― Возьмем для примера питьевые йогурты конкретного бренда или мороженое в стаканчиках с фисташковым вкусом любых производителей. Традиционная аналитика покажет среднюю цену, средний чек покупки, географию продаж, обороты и количество продаж. А наша платформа еще и может ответить на вопросы о том, кто покупает этот товар: мужчины или женщины? как часто и в каких магазинах совершаются покупки? верны ли покупатели одному бренду или разным? сколько денег они тратят на шопинг? растет ли число таких покупателей? какова их потребительская корзина? И это будут не данные опросов, а реальные, не экстраполированные данные покупок».

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ИТ-компания «Эвотор» — экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Российский производитель умных онлайн-касс — в стране активировано более 1 млн смарт-терминалов «Эвотор». В магазине приложений «Эвотор.маркет» представлено более 850 сервисов для бизнеса. Облачные технологии помогают вести товарный учет, организовать онлайн-продажи и доставку, маркировать товар, привлекать клиентов, принимать безналичные платежи и т.п. Процессинговая платформа «Эвотор.PAY» позволяет подключать эквайринг на точку онлайн, без визита в банк.