«Яндекс маркет» внедрил собственные системы управления конвейером на новом складе

На складе «Яндекс маркета» Софьино-2 в Подмосковье заработала конвейерная лента общей длиной почти 10 км. Конвейер – ключевой элемент автоматизации большинства операционных процессов на складе, в его работе участвуют три системы: системы управления складом, маршрутами и контроллерами. На новом складе программное обеспечение для этих трех систем создала команда разработки маркетплейса. За это сотрудники «Маркета» называют Софьино-2 «суперскладом».

Каждая из трех систем конвейера отвечает за свою часть перемещения товаров на объекте. Так, с помощью системы управления складом операторы на площадке принимают товары и собирают заказы. Она уже давно используется во всех логистических центрах «Маркета». Система управления маршрутами на конвейере следит за движением ТОТа (пластикового короба с товарами) и передает команды о поворотах или остановках конвейера третьей системе. Она управляет контроллерами, двигает ТОТ по конвейеру и направляет его в нужную сторону.

На суперскладе предусмотрена отдельная зона для новых робототехнических решений «Маркета» в концепции goods to person (с англ. — товары к человеку). Там будут отрабатываться роевые технологии, когда несколько роботов на основе представленной ранее модели Dilectus, действуют одновременно. Dilectus с механизмом захвата уже показал хорошие результаты в дарксторе «Маркета» и научился перемещать, собирать заказы и передавать их на финальный этап упаковки человеком.

Благодаря автоматизации на складах покупатели получают свои заказы быстрее, а продавцы увеличивают скорость оприходования и обработки товара. Технологии помогают контролировать весь процесс пребывания товара на складе, что делает его путь до покупателя более понятным для продавцов.