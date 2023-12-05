Napoleon IT разработал систему автозаказа на базе low-code платформы для ритейла и FMCG

Компания Napoleon IT на основе low-код платформы Goal Profit создала систему автозаказа, которая позволяет сократить избытки продукции на 25% и уменьшить дефицит — на 15%. Автозаказ был протестирован одной из зарубежных компаний. Наличие low-code платформы, на которой уже реализованы модули оптимизации цен и прогнозирования спроса, стало возможным создать систему в течение шести месяцев, когда как реализация такой системы с нуля занимает в среднем два-три года.

Автозаказ — автоматизированная система, которая позволяет торговым предприятиям оптимизировать свои товарные запасы и минимизировать риски отсутствия товаров. За последние пять лет на российском рынке было представлено множество различных поставщиков системы, в большинстве своем иностранных: Oracle, Relex, JDA, Symphony, SAP, SAS и других. Но после событий февраля 2022 г. все компании, предоставляющие такие решения, ушли с рынка.

На их место пришли новые компании, которые создают решения с нуля, что является достаточно долгим процессом по времени, а также сложным и затратным при реализации. Для создания MVP-решения с нуля уйдет два-три года, а для промышленного внедрения понадобится еще несколько лет. Если взять ведущие ритейл-сети, то внедрение системы автозаказа для них потребует команду от 100 человек и около пяти лет разработки.

Компания Napoleon IT благодаря low-код платформе Goal Profit может запустить и адаптировать систему автозаказа под бизнес конкретного заказчика в течение всего четырех-шести месяцев. Платформа сопоставима по скорости с крупнейшей аналитической базой данных с открытым исходным кодом, что позволяет обрабатывать сотни миллионов записей в секунду.

Внедрение системы помогает добиться следующих положительных эффектов: роста продаж на 1-3%; сокращения дефицита на 5-15%; сокращения завышенных запасов на 5-25%; роста продуктивности и эффективности пользователей на 50-70%.

Функционал автозаказа состоит из двух блоков. Первый блок — прогнозирование спроса, в котором есть самые современные модели машинного обучения, модели prophet, градиентного бустинга и классические модели прогнозирования. Данные модели позволяют строить прогноз регулярного и промоспроса с высокой точностью. Второй блок — управление пополнением товарных запасов. Благодаря low-code удалось создать гибкую систему управления товарными запасами — она поддерживает пополнение в рамках любой цепочки поставок на заданный горизонт планирования с учетом времени действия параметров пополнения. Также в системе доступен следующий функционал: управление карточкой поставщика, включая управление графиками поставок, окнами приема заказов, ограничениями, минимальной суммой заказов и так далее. Гибкое управление параметрами цепочек поставок включает в себя логистику товара, определение ограничениями в рамках цепочки, кратности, трафики, минимальные значения и суммы.

Для сотрудников, которые работают с заказами, реализовано понятное и прозрачное рабочее место. Специалисту достаточно работать только по тем заказам, где есть какие-то отклонения, которые ему нужно провалидировать и принять решения, а не пересматривать ежедневно тысячи заказов.

Система автозаказа от Napoleon IT подойдет как для розничных компаний, так и для FMCG-брендов и дистрибьюторов. Кроме того, она может быть актуальной и для других сфер, например, тяжелой промышленности. Сейчас Napoleon IT работает над развитием и улучшением системы и проведением пилотных проектов.

«Наш продукт нацелен на то, чтобы минимизировать товарные запасы и максимизировать уровень обслуживания клиентов, уровень сервиса и доступность товаров. Данное решение по автозаказу является логическим дополнением и идеально встраивается в нашу линейку существующих решений: оптимизации цен, планирования ассортимента, товарно-финансового планирования. Мы уже увидели большой интерес среди десятков разных компаний из ритейла и FMCG», — сказал коммерческий директор Napoleon IT Константин Прайс.

***

Napoleon IT — технологический ИИ-партнер FMCG-компаний и ритейлеров по прогнозированию, аналитике и оптимизации ценообразования, промо и продаж на маркетплейсах и в офлайне с использованием передовых технологий, машинного обучения и генеративных сетей.

Goal Profit — первая в мире low-code платформа для планирования и оптимизации в сфере розничной торговли и FMCG с возможностью использования готовых модулей на основе ИИ и создания собственных решений.