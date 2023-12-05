«Мосводосток» переходит на российский почтовый сервер RuPost

Компания «Рупост» (входит в «Группу Астра») сообщает о начале миграции ГУП «Мосводосток» на корпоративный почтовый сервер RuPost, который организация выбрала и закупила 1000 лицензий. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

RuPost – это почтовый сервер корпоративного класса, позволяющий быстро интегрировать его в имеющуюся ИТ-инфраструктуру. В состав решения входит графический инструмент миграции пользовательских данных с Microsoft Exchange. Также поддерживается работа с основными клиентскими приложениями, представленными на российском рынке.

«Мосводосток» рассматривал возможность перехода на импортонезависимый софт. После запуска пилотного проекта, анализа и изучения всех функций RuPost заказчик принял решение поэтапно развернуть его в своей ИТ-инфраструктуре. На данный момент идет проект внедрения, который планируется завершить до конца 2023 г.

Заказчику также было важно, чтобы продукт входил в «Реестр отечественного ПО» Минцифры России.

«Спрос на современное и безопасное офисное программное обеспечение растет в разных отраслях. Все чаще компаниям требуется высокий уровень экспертизы при переходе с решений зарубежных вендоров. Наш опыт позволяет реализовывать подобные проекты оперативно без остановки бизнес-процессов, – сказал Михаил Геллерман, генеральный директор компании «Рупост». – Сегодня мы уже осуществляем десятки крупных внедрений и открыты к новым. Команда «Астра консалтинг» и наши авторизованные партнеры готовы обеспечить плавный процесс миграции почтовых ящиков, оказать заказчику всестороннюю поддержку и при необходимости провести обучение сотрудников ИТ-службы для эффективного использования корпоративной почтовой системы RuPost».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.