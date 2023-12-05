«Лента» внедрила модуль Upmetric в Set Retail и начала отправлять персонализированные электронные чеки

Торговая сеть «Лента» внедрила маркетинговую систему Upmetric (резидент «Сколково») на базе кассового решения CSI — Set Retail 10. Ритейлер начал отправлять покупателям электронные кассовые чеки с опросами и маркетинговой информацией. Об этом CNews сообщили представители CSI.

В октябре 2023 г. «Лента» внедрила пилотный проект с контрольной группой проверки в четырех своих магазинах: три в Барнауле и один в городе Волжский Волгоградской области.

Прототип нового чека был создан через ИИ-систему Upmetric с учетом запросов торговой сети. Далее новинку интегрировали в кассовое решение, установленное у ритейлера, — Set Retail 10.

Когда на кассе применяется «Карта №1» (карта лояльности), Upmetric распознает контактные данные покупателя и отправляет ему красивый электронный чек на e-mail. И теперь в нем есть не только информация о покупке, но и размер скидки, баланс и движение баллов, отметка о применении подарочных карт. Также покупатель видит горячие рекламные предложения и может оценить свой визит в «Ленту».

В конструкторе Upmetric электронный чек собирается под индивидуальные бизнес-цели клиента. В нем размещают маркетинговые блоки, например, рекламные баннеры, информацию системы лояльности, призывы воспользоваться промокодом, дополнить анкетные данные, установить мобильное приложение магазина и т. п.

Модуль Upmetric работает в Set Retail с начала 2023 г. Чтобы начать отправлять покупателям «красивые чеки», компании необходимо активировать опцию в личном кабинете.

Даниэль Дразнер, CEO Upmetric: «После внедрения электронных чеков уже через пару недель пилота мы получили высокие средние показатели открытия чеков — 20%+. Также мы реализовали гибкий функционал опроса покупательского спроса — это была одна из важных задач для коллег в этом проекте. Решение показывает хороший отклик в виде количества заполненных анкет. Интересно, что те покупатели, которые получают только электронные чеки, без бумажных, открывают их в 3,5 раза чаще, чем те, кто получил и бумагу тоже. Это говорит о том, что переход исключительно на электронные чеки дает бизнесу максимальную ценность. Мы надеемся подтвердить это в продолжении проекта».

Директор по продуктам Set компании CSI Алексей Анкудинов: «Сейчас большинство ритейлеров перешло на электронные чеки. И “Лента” — один из лидеров данного процесса. Покупатели ожидают информативных чеков с указанием акций и всех примененных цен. Мы видим, что при получении “красивых чеков” покупатели внимательнее читают их — особенно если там есть качественное представление о предложениях».

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«Лента» — многоформатный продуктовый и FMCG-ритейлер. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома. В октябре 2023 г. «Лента» приобрела розничную сеть магазинов у дома «Монетка». «Лента» дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос».

Upmetric (резидент «Сколково») — ИИ-система повышения эффективности маркетинга и измерения ROPO. Помогает персонализировать чеки с учетом данных о клиенте.

CSI — создает решения для крупного сетевого ритейла: разрабатывает и внедряет программы для автоматизации розничной торговли, поставляет кассовое оборудование – собственное и от мировых производителей, предоставляет сервисную поддержку. Разработки CSI используют более 300 торговых сетей, 14 тыс. магазинов по всей России и странам ближнего зарубежья.