Компания «Арнест упаковочные решения» разработала дашборды на основе российской BI-платформы Insight

В рамках программы цифровой трансформации компания «Арнест упаковочные решения» внедрила аналитическую отчетность и реализовала дашборды на базе российской BI-платформы Insight. Разработчиком платформы является компания Goodt (входит в группу «Ланит»), работы по развертыванию и внедрению платформы выполнила компания BearingPoint. Об этом CNews сообщили представители Goodt.

В данный момент ведущие зарубежные разработчики BI-решений остановили сотрудничество с клиентами из России. Некоторые производители приостановили не только продажу новых лицензий, но и поддержку уже используемых продуктов.

«Так, компания «Арнест упаковочные решения» столкнулась с отключением BI-платформы QlikView, которую использовала для бизнес-аналитики и визуализации данных. Таким образом возникла необходимость найти российское аналогичное решение. При этом важно было оставить привычный функционал и построить такую архитектуру, которая позволила бы непрерывно развивать решение и полностью покрывать запросы бизнеса», — отметил Евгений Корнеев, ИТ-директор компании «Арнест упаковочные решения».

Было принято решение использовать российскую BI-платформу со встроенным low-code функционалом Insight. Разработчик платформы – Goodt обеспечивал доступность и большую скорость внедрения относительно других вариантов. Вендор был готов работать в тесной кооперации, оперативно дорабатывать систему по запросу клиента.

После приобретения группой «Арнест» российских заводов по производству алюминиевых банок и крышек у корпорации Ball встал вопрос о выделении российского сегмента бизнеса из глобального ИТ-ландшафта и переносе интегрированных ИТ-решений, а также исторических данных на локальную инфраструктуру. Предстояло мигрировать более 10 тесно связанных систем, в том числе системы класса ERP, MES, WMS и пр. в условиях санкций и жестких ограничений.

Для реализации проекта было принято решение обратиться к команде BearingPoint, которая взяла на себя обязательства по выполнению всего комплекса задач в поставленные сроки. В ходе проекта команда выполнила развертывание ERP и сопутствующей инфраструктуры, провела комплексное тестирование, разработала детальный план перехода, а также выполнила адаптацию и запуск всего комплекса интегрированных бизнес-приложений, наладила интенсивную поддержку пользователей.

«Российские заводы оснащены современным оборудованием и имеют высокую степень автоматизации. Вся поддержка и экспертиза находилась в руках глобальной ИТ-службы. Ввиду отсутствия передачи знаний и документации, команда BearingPoint буквально по кусочкам восстанавливала целостную картину работы ИТ-решений компании: разработала процессные модели, описала с нуля связку систем, интеграционные потоки и события их инициирующие. На план запуска существенное влияние оказали и кратчайшие сроки миграции систем. Заводы работают круглосуточно, нельзя было допустить длительного отключения систем, остановок производства и отгрузок. Весь бизнес был вовлечен в проект. Мы бились не за системы, мы бились за продолжение работы компании и сотен ее сотрудников», – отметил Евгений Корнеев, ИТ-директор компании «Арнест упаковочные решения».

Функциональные рамки проекта охватили весь комплекс процессов операционной и финансовой деятельности компании: финансы, закупки, управление складами, производство, транспортная логистика, коммерческая реализация.

«Мы прошли план запуска из сотен организационных и технических шагов без отклонений от графика, отработали без остановки производства и с минимальной задержкой по отгрузкам, вышли в штатный режим ведения критичных операций через сутки, по некритичным – на третий день после запуска продуктивной системы», – отметила Мария Королева, руководитель проекта, директор компании BearingPoint.

Таким образом, компании «Арнест упаковочные решения» удалось успешно совершить выделение из глобального ИТ-ландшафта целостного ИТ-решения и обеспечить непрерывность бизнеса в период миграции и стабилизации всего комплекса решений.

В рамки проекта, помимо основных бизнес-процессов, входила аналитическая отчетность, поэтому именно команде BearingPoint предстояло решить задачу замещения платформы и запуска отчетности и дашбордов.

Для хранения данных команда BearingPoint использовала open-source СУБД PostgreSQL, с которой Insight поддерживает интеграцию. Это позволило быстро развернуть хранилище, не наращивая стоимость проекта.

Еще одним важным open-source инструментом стала Dremio. Это слой бизнес-логики, где непосредственно создаются источники для Insight. Таким образом в рамках проекта был построен маршрут из систем, интегрированных друг с другом: из ERP – в Apache Airflow, обеспечивающую оркестрацию процессов ETL (Python), затем в PostgreSQL, куда они загружаются, и наконец, в Dremio, где данные проявляются для Insight.

Решение на базе Insight представляет собой систему, которая может соответствовать меняющимся запросам бизнеса. Компания «Арнест упаковочные решения» получила инструмент для бизнес-аналитики, позволяющий воплощать собственные идеи. В настоящее время вендор продолжает развивать продукт, а компания-интегратор BearingPoint продолжает его реализацию и внедрение под запрос клиента.

Платформа Insight также включает self-service функционал, позволяющий разработчикам клиента самостоятельно заниматься аналитикой без навыков кодинга – собирать витрины данных и выявлять инсайты. Поэтому команде BearingPoint нужно было разработать корпоративное хранилище данных, откуда клиент сам сможет забирать нужную аналитику и отчеты. В перспективе это решение должно использоваться с минимальным участием интегратора.

Такое решение должно обладать высокой гибкостью, широкими возможностями и максимальной простотой использования. Пользователи должны иметь возможность анализировать данные, объединять их, выполнять расчеты даже для сложных показателей, а также создавать нетривиальные визуализации без лишних усилий. Все это должно быть реализовано настолько интуитивно, насколько это возможно, и желательно без необходимости программирования.

«Мы разработали корпоративный шаблон аналитической отчетности, который дальше может быть переиспользован. Команда Insight постоянно улучшает продукт, постепенно дорабатывает self-service инструменты, которые позволят бизнесу пользоваться им с минимальным участием интегратора и минимальным участием ИТ в целом», — сказал Михаил Макагонов, руководитель направления BI компании BearingPoint.

«Мы очень внимательно относимся и к клиентам, и к партнерам по внедрению. Во-первых, это наши единомышленники. Во-вторых, качественная и оперативная трехсторонняя коммуникация позволяет реализовывать самые сложные проекты и давать клиентам позитивный опыт взаимодействия с продуктом. В случае с Insight это особенно важно. Диапазон применимости платформы выходит далеко за пределы классических BI-решений. И мы очень ценим, когда клиенты задействуют этот потенциал. Кейс «Арнеста» – как раз из этой категории. Мы рады, что коллеги не только прониклись нашей идеологией создания BI-конвейеров с помощью использования встроенных шаблонов, но еще и разработали собственный шаблон корпоративной отчетности», – отметил коммерческий директор Goodt Роман Щапов.

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«Арнест упаковочные решения» – производитель алюминиевой упаковки для напитков в России. Компании принадлежит три завода по производству алюминиевой банки и завод по производству алюминиевой крышки. Предприятия расположены в Наро-Фоминске Московской области, Всеволожске Ленинградской области и Аргаяше Челябинской области. Также компания ведет строительство нового завода по производству алюминиевой банки в Ульяновской области. С осени 2022 г. компания входит в состав российской группы компаний «Арнест» — производителя парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке. Ранее компания принадлежала американской Ball Corporation.

Goodt – российский ИТ-вендор. Разработчик современных HR Tech и BI-решений. В портфеле продуктов Goodt — комплексное WFM-решение, цифровая система для управления талантами VK People Hub Talent и BI-платформа со встроенным low-code функционалом Insight. Все решения Goodt входят в Реестр российского ПО.

BearingPoint – аккредитованная ИТ-компания, присутствующая на российском рынке с 2002 г. Реализует программы цифровой трансформации и консалтинговые проекты в области бизнеса и технологий, операционной эффективности, ИТ-стратегии и архитектуры, управления эффективностью предприятий, управления корпоративными финансами и инвестициями, управления изменениями, а также поддержки и развития реализованных ИТ-решений.