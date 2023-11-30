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«Выстрелит» ли «Аврора»?

Сегодня на YouTube и в социальных сетях компании «Газинформсервис» вышел второй выпуск шоу об информационной безопасности и кулинарии – «Инфобез со вкусом», гостем которого стал ТОП-менеджер разработчика ОС «Авроры».

Компания «Газинформсервис» продолжает собирать в своем проекте новых, интересных гостей, на этот раз в шоу принял участие Михаил Писарев, коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» – разработчик ОС «Аврора».

Тема второго выпуска – операционная система «Аврора», ее плюсы, минусы и перспективы и, конечно, приготовление простого и вкусного блюда.

Ведущий проекта киберэксперт Сергеем Полуниным подробно расспросил гостя обо всех тонкостях работы отечественной ОС и вместе с ним приготовил один из самых популярных стритфудов восточной кухни.

Следующее шоу выйдет в канун Нового года и порадует зрителей не только интересным диалогом об инфобезе, но и целым рядом необычных, при этом легких в приготовление блюд. Следите за анонсами в социальных сетях компании «Газинформсервис».

Автор и ведущий шоу, руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин:

– Мы продолжаем знакомить наших зрителей с индустрией ИТ и информационной безопасности, а вместе с тем расширяем кулинарную географию – в этот холодный питерский вечер мы отправимся на ближний восток и приготовим самый популярный в тех краях стритфуд.

Гость шоу, коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» – разработчик ОС «Аврора» Михаил Писарев:

– «Газинформсервис» в преддверии своего 20-ти летнего юбилея не перестаёт удивлять новинками, как в продуктовой линейке, так и в креативном подходе к подаче информации, организовав кулинарное шоу с обсуждением важных тем инфобеза. Я знаком с компанией «Газинформсервис» больше 10 лет и с радостью поучаствовал в их новом проекте, который уже пользуется большой популярностью. С интересом буду следить за следующими выпусками «Инфобеза со вкусом».

Посмотреть 2-й выпуск шоу об информационной безопасности и кулинарии можно здесь.

Напоминаем, что в первом выпуске шоу «Инфобез со вкусом» Сергей Полунин вместе с Валерием Ивановым, главным редактором портала Cyber Media готовили итальянскую «Карбонару», а главной темой обсуждения было «Импортозамещение в ИБ и кулинарии».

erid:erid: 2SDnje2XqsEРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: ИНН/ОГРН:7838017968/1047833006099Сайт: https://www.gaz-is.ru/

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