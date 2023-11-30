В самое сердце цифрового искусства: RTD2023 объединит технологии и арт

В пятницу, 8 декабря, российский провайдер цифровых услуг «Ростелеком» впервые проведет собственную ИТ-конференцию Rostelecom Tech Day (RTD2023). На мероприятии будут представлены новые отечественные платформы и решения. Наравне с демонстрацией новых технологий важной частью мероприятия станет цифровое искусство. На конференции будет действовать экспозиция, посвященная digital-арту.

Современные технологии влияют на искусство с помощью самых разных инструментов и методов. Например, технологии виртуальной и дополненной реальности позволяют художникам генерировать впечатляющие интерактивные пространства, вовлекающие зрителя в виртуальный мир. 3D-печать помогает современным скульпторам создавать сложные произведения, которые раньше было невозможно воплотить в реальности. Технологии обработки данных и искусственный интеллект породили новые формы искусства, базирующиеся на автоматизации процессов и математических алгоритмах. Но идет встречный процесс — искусство влияет на технологии и стимулирует их развитие. Сегодня художественные принципы применяются в дизайне интерфейсов, а арт-проекты воздействуют на виртуальные миры, открывая новые эстетические тенденции и визуальные стили. Художники и дизайнеры экспериментируют с новыми алгоритмами и устройствами, исследуют их возможности и обогащают технологии концептуальными идеями.

На RTD2023 «Ростелеком» решил объединить технологии с искусством и приглашает в виртуальную арт-галерею. Гости мероприятия увидят уникальную коллекцию цифровых картин по мотивам русских сказок: «Витязь на распутье», «Иван царевич на сером волке», «По щучьему велению», «Золотой петушок», «Три богатыря», «Гусляры», «Емеля» и другие. Сюжеты классических полотен оживит и сделает современными искусственный интеллект.

В рамках культурной программы на Rostelecom Tech Day пройдет встреча со специальным гостем конференции Артемом Ткачом — цифровым художником, основателем творческого объединения 42 Artists. Артем специализируется на компьютерной графике, сотрудничает с российскими и международными брендами, а его 42 Artists — первое в СНГ объединение NFT-художников. Участники мероприятия смогут узнать все об ультрасовременном крипто-искусстве из первых уст.

С места события будет организована прямая трансляция, которая будет доступна на сайте мероприятия без регистрации: https://rtd2023.ru/.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству подписчиков (11,5 млн).

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.