Сбербанк делает следующий шаг в развитии онлайн-медицины

По статистике «Сберздоровья» (входит в «Индустрию здоровья» Сбербанка), больше половины онлайн-обращений к врачам связаны с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и их осложнениями на ЛОР-органы. Чтобы помочь пациентам и сделать удаленную консультацию врача более эффективной, теперь можно использовать «Умную камеру здоровья». Устройство повышает информативность онлайн-консультаций и расширяет возможности дистанционной диагностики. Камера уже доступна на крупнейших маркетплейсах, она также будет демонстрироваться и ее можно будет приобрести в павильоне Сбербанка на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Умная камера здоровья» — устройство, которое позволяет пациенту самостоятельно проводить осмотр и передавать информацию врачу. При помощи камеры можно сделать фотографии или видеозапись органов дыхания — горла и носа, ушей, а также кожных покровов. Устройство синхронизируется с мобильным приложением «Сберздоровья» в смартфоне и передает фото и видео врачу для оценки состояния и дальнейших рекомендаций.

Удаленная консультация с использованием «Умной камеры» дает пользователям возможность не выходя из дома, в удобное для себя время и без лишних поездок, быстро получить помощь и рекомендации при острых состояниях. Решение также может способствовать снижению нагрузки на первичное звено поликлиник и минимизировать распространение вирусных инфекций благодаря сокращению количества контактов в лечебно-профилактических учреждениях.

Сергей Жданов, директор центра «Индустрии здоровья» Сбербанка: «Мы активно развиваем наши технологичные сервисы, чтобы сделать заботу о своем здоровье и здоровье близких еще более удобной. Сегодня телемедицина становится одним из драйверов цифровизации сферы здравоохранения, ее популярность растет из года в год двузначными темпами. Сильные показатели демонстрирует дистанционный мониторинг пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Проект реализуется по всей стране, и благодаря ему количество госпитализаций и вызовов скорой помощи сократилось на 70%, а смертность пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями снизилась на 30%. Сегодня мы сделали еще один шаг навстречу пациентам. Каждый житель страны может за пару минут связаться с дежурным терапевтом или педиатром «Сберздоровья», передать врачу все изображения с «умной камеры» и незамедлительно получить рекомендации и помощь с самыми распространенными заболеваниями — ОРВИ. Кроме того, наше новое решение для дистанционной диагностики может стать помощником врача, поскольку сократит количество вызовов на дом и очных приемов».

«Умная камера здоровья» выпущена в двух вариантах — для взрослых и детей (в форме жирафа). Пользоваться портативным устройством можно без специальной подготовки — оно интуитивно понятно в использовании, оборудовано специальными насадками, камерой и фонариком. При покупке любой модели пользователь получит в подарок онлайн-консультацию врача-терапевта или педиатра «Сберздоровья».

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