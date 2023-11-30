Клиенты «Сбера» могут платить со SberPay в онлайн-магазинах, подключенных к «Тинькофф кассе»

Онлайн-магазины, работающие с сервисом интернет-эквайринга «Тинькофф касса», теперь принимают платежи через SberPay. А значит, клиенты «Сбера» могут расплачиваться за покупки в интернете привычным для них способом. Сейчас сервисом SberPay для оплаты покупок в интернете пользуются почти 30 млн человек в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Платежный сервис SberPay позволяет платить за товары без ввода данных карты. На странице оплаты на сайте продавца надо просто нажать на кнопку SberPay, после этого откроется приложение СберБанк Онлайн, в котором нужно авторизоваться и подтвердить платеж. Процесс оплаты проходит в несколько раз быстрее, чем по банковской карте. SberPay доступен всем клиентам «Сбера».

Сергей Шубочкин, и.о. директора дивизиона «Эквайринг» «Сбербанка»: «В этом году Tinkoff Pay стал доступен в офлайн-магазинах при оплате по QR-коду "Сбера". Сейчас с его помощью клиенты "Тинькофф" могут бесконтактно оплачивать покупки на более чем 1,6 млн POS-терминалов "Сбера". Объединение наших Pay-сервисов для приема платежей в интернете — следующий шаг, направленный на повышение комфорта для наших клиентов».

Вячеслав Рябцев, CEO «Тинькофф кассы»: «Вместе с коллегами из "Сбера" мы решили открыть наши экосистемы и интегрировать SberPay в "Тинькофф кассу". Мы создали решение, объединяющее большую часть покупателей нашей страны, чтобы любой человек мог платить так, как ему привычно и удобно практически на любых сайтах рунета. А бизнес-клиенты "Тинькофф кассы" за счет добавления нового способа оплаты смогут повысить платежную конверсию и прибыль».

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«Тинькофф» — финансовая онлайн-экосистема, выстроенная вокруг потребностей клиента. Предоставляет полный спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса. Особое внимание уделяет развитию лайфстайл-банкинга: экосистема дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и многое другое. Ядром экосистемы является основанный в 2006 г. «Тинькофф банк», обслуживающий более 20 млн клиентов. «Тинькофф» включен Банком России в список 13 системно значимых кредитных организаций.