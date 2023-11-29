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Железное усиление: Axoft стал дистрибьютором российского оборудования RDW Computers

Axoft заключил дистрибьюторский договор с разработчиком и производителем компьютерной техники «РДВ технолоджи». Axoft предлагает своим партнерам и их заказчикам вычислительную технику отечественного производства под брендом RDW Computers, совместимую с российскими ОС, соответствующую требованиям современного мира информационных технологий. Вся продуктовая линейка вендора — моноблоки, системные блоки, мониторы, серверы — локализована в России, внесена в Единый реестр радиоэлектронной продукции, имеет заключения Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

В портфель решений производителя входят: моноблоки RDW Computers All-in-One («все-в-одном»): пользуются спросом у корпоративных и государственных заказчиков, их отличает компактность, простота установки; системные блоки линеек RDW Computers: созданы для надёжного обеспечения и поддержания мультизадачности современного офиса; мини ПК RDW Computers с процессорами Intel – производительное решение для работы с офисными приложениями; мониторы RDW2401K и RDW2701K: отличает крепкая элементная база, проверенные комплектующие и сертифицированное производство; серверы RDW Computers: имеют различный форм-фактор – 1U и 2U, укомплектованы набором сетевых портов, USB-портами и коммуникационными интерфейсами, что делает их удобными и практичными для использования.

Пользователи продуктов RDW Computers — государственные и муниципальные учреждения, коммерческие компании из сферы телекоммуникации и связи, медицины, образования, строительства, нефтяной промышленности, космической отрасли.

В рамках сотрудничества Axoft сосредоточится на развитии собственной экспертизы, обучении инженеров и технических специалистов по направлению RDW Computers — для формирования предложений в направлении импортозамещения, сопровождения партнеров на протяжении всего жизненного цикла проектов: от реализации пресейл-поддержки, пилотных проектов, предоставления финансовых инструментов до внедрения решений.

«Мы продолжаем активно усиливать наш железный портфель решениями отечественного рынка. Соглашение между компаниями будет выгодно каждому участнику партнерского канала. Для Axoft — это возможность увеличить ассортимент отечественных железных продуктов, повысить экспертизу. «РДВ Технолоджи» сможет расширить целевую аудиторию потребителей своей продукции, повысить объемы продаж и приблизить реализацию стратегии импортозамещения. Наши партнеры и их заказчики получат доступ к широкому портфелю решений вендора, смогут фокусно решать задачи импортозамещения, реализовывать проекты, не беспокоясь о совместимости оборудования и ПО», — сказал Олег Ким, директор департамента аппаратных систем компании Axoft.

«В лице компании Axoft мы нашли не только дистрибьютора с надежной репутацией, но и верного союзника импортозамещения, — сказал Сергей Акопов, руководитель компании-производителя российской компьютерной техники RDW Technology. — Совместная работа с одним из авторитетных и крупных российских дистрибьюторов только подчеркивает стратегическое единство наших компаний. Сегодня вместе мы формируем и развиваем дистрибьюторскую сеть для того, чтобы выстроить процесс импортозамещения в каждом российском регионе. И RDW Technology, и Axoft заинтересованы в том, чтобы каждый заказчик получил надёжную компьютерную технику нашего бренда RDW Computers, производство которой мы локализовали в России».

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