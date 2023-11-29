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Цифровизация Внедрения
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В троллейбусах Ставропольского края появится автоматизированная система оплаты проезда

Ставропольский край сделал шаг к модернизации общественного транспорта, выбрав компанию «Апекс» для внедрения автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) на троллейбусах региона. В рамках данного проекта троллейбусный парк будет оснащен транспортными терминалами «Атол ПТ-5 транспорт», а компания «Удобный маршрут» предоставит программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Также в рамках проекта будет обеспечена облачная фискализация, за реализацию этой части отвечает «Атол онлайн». Облачные кассы позволят перевозчику соблюдать нормы законодательства, а пассажирам - получать электронные чеки после оплаты проезда.

АСОП является готовым типовым решением для регионов России и разработан на основе технологий и решений в области общественного транспорта.

Владислав Гагарин, директор по продукту «Транспорт» «Атол»: «Внедрение АСОП — важный шаг в развитии общественного транспорта в столице Ставропольского края. Это позволит обеспечить удобство и комфорт для пассажиров, а также повысить эффективность работы транспортных систем. «Атол» гордится возможностью участия в столь значимом проекте, который будет способствовать повышению качества жизни жителей и гостей края».

Терминал «Атол ПТ-5 транспорт» предназначен для работы с транспортными системами и позволяет без подзарядки обслуживать более 600 пассажиров за смену. Устройство работает на операционной системе «Атол ОС», созданной на базе Android. Терминал может работать при температуре до -15°С, при этом питаясь от встроенного аккумулятора увеличенной емкости, что делает возможным его использование в общественном транспорте, мобильной торговле или службах доставки.

***

«Атол» — разработчик технологий для обмена товарами и услугами. Более 21 года «Атол» помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования «Атол». Продуктовая линейка «Атол» насчитывает более 100 комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр.

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