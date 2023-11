Компания Health and Nutrition сократила время закрытия вакансий благодаря автоматизации найма и искусственному интеллекту от «Поток»

Компания Health and Nutrition (экс-Danone) автоматизировала наем сотрудников, используя систему «Поток рекрутмент». Благодаря внедрению удалось сократить время работы рекрутеров на 23% и снизить время закрытия вакансий на 29% за период 2022-2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «Поток».

В составе компании Health and Nutrition 12 заводов и 28 высокотехнологичных складов. Объем найма составляет 1200 вакансий в год. Рекрутментом и долгосрочной стратегией по привлечению талантов в Health and Nutrition занимается единая команда Talent Acquisition. Чтобы снизить нагрузку на отдел и повысить качество найма, Health and Nutrition решили автоматизировать процесс подбора: компания сотрудничает с разработчиком HR-решений «Поток» с 2018 г. За это время удалось выстроить взаимодействие HR-специалистов с кандидатами в ATS-системе «Поток рекрутмент»: сформировать единую базу, начать вести подбор кандидатов на любые позиции и направления в рамках системы, автоматически публиковать вакансии на «работных» сайтах и получать HR-аналитику.

В 2022-2023 гг. перед Health and Nutrition стояла задача индивидуальной настройки и кастомизации существующей системы для усовершенствования процесса найма и HR-аналитики.

Так, «Поток рекрутмент» был интегрирован в корпоративный портал Health and Nutrition, где публикуются вакансии компании. Отклики от внутренних кандидатов автоматически поступают в систему, и рекрутер получает уведомление на свою почту. Кроме того, сотрудники компании могут рекомендовать своих знакомых, нажав на кнопку «Порекомендовать кандидата» на портале.

Для обработки большого количества откликов на массовые позиции Health and Nutrition использовали чат-бот от «Поток» на основе искусственного интеллекта. При попадании кандидата в систему ему отправляется сообщение от чат-бота в WhatsApp. В зависимости от сценария начинается коммуникация. Если соискатель заинтересован в вакансии, а также дал корректные ответы на уточняющие вопросы, чат-бот переводит его на следующий этап воронки, дальше с ним связывается рекрутер. Соискатели, которые не отвечают на сообщения чат-бота или не заинтересованы в предложении, автоматически отсеиваются.

В ATS-системе также автоматизировано получение обратной связи о процессе найма от заказчиков. Это позволило прозрачно оценивать эффективность подбора на менеджерские позиции, выделить сильные и слабые стороны во взаимодействии рекрутера и заказчика.

На этапе создания карточки вакансии для рекрутеров были добавлены дополнительные поля, например, тип вакансии и воронка подбора, детали поиска и т. д. Как следствие, Health and Nutrition получает более детальную аналитику для оценки перформанса HR-департамента и может отслеживать ключевые показатели эффективности команды и формировать внутренние аналитические дашборды.

«Благодаря ATS-системе «Поток рекрутмент» мы создали единое информационное пространство для HR и заказчиков, что позволило установить прозрачное взаимодействие на всех этапах подбора персонала. Мы продолжим адаптировать платформу в соответствии с нашими изменяющимися процессами и будем стремиться настроить отдельную конфигурацию для эффективного массового подбора», — отметила Людмила Ширяева, руководитель команды по подбору специалистов Health and Nutrition.

«Система «Поток» может гибко интегрироваться во все процессы компании, обеспечивая адаптивность и легкость использования. HR-специалисты могут создавать необходимые блоки, настраивать воронки подбора и добавлять дополнительные интеграции в систему. Это позволяет ускорить процесс подбора персонала и сосредоточиться еще больше на эффективной коммуникации с кандидатами», — сказал Иван Останин, директор по продажам «Поток».

***

«Поток» — ИТ-компания в составе холдинга TalentTech. Создает HR-Tech-решения по работе с персоналом — закрывает потребности в подборе, оценке, развитии сотрудников. Оцифровывает HR-процессы и повышает эффективность работы HR-департамента.

«Поток Рекрутмент» — платформа по автоматизации и оптимизации процессов рекрутинга с глубоким анализом по процессу найма и использованием искусственного интеллекта для первичной обработки кандидатов.