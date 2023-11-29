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Импортозамещение решений для управления продуктовым каталогом: вебинар «СберТеха»

Российский разработчик ПО «СберТех» приглашает на вебинар, посвященный замене импортных PIM-инструментов в компаниях в сфере электронной коммерции.

Уход зарубежных поставщиков вынуждает бизнес пересматривать ИТ-структуру. Компании массово переходят на новые решения, в том числе ищут замену импортным приложениям классов PIM-DAM-PXM.

На вебинаре эксперт «СберТеха» Антон Лисный познакомит гостей с продуктом Platform V Product 360, который помогает управлять большим объемом номенклатур, характеристик, маркетинговых параметров и контента.

Вместе с владельцем продукта гости обсудят:

  • Что представляет собой Platform V Product 360 – отечественная PIM-система, разработанная в «СберТехе»;
  • Как развиваются современные PIM-системы и как они представлены на российском рынке;
  • Как переехать с устаревшей на облачную архитектуру и сохранить большой объем маркетинговых данных.

Вебинар пройдет 6 декабря в 11.00. Регистрация по ссылке.

erid:2SDnjeSTPhSРекламодатель: АО "СберТех"ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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