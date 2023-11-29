1 минута на верификацию договора: в IDS Borjomi Russia & Belarus внедрили искусственный интеллект Directum

Ежегодно сотрудники IDS Borjomi Russia & Belarus согласуют 14 тыс. договоров. Чтобы сократить трудозатраты и время на обработку документов, этап верификации решили переложить на плечи искусственного интеллекта. Для этого компания перешла на вариант поставки Directum RX Intelligence со встроенными сервисами ИИ. Об этом CNews сообщили представители Directum.

AI-механизмы значительно ускорили и упростили работу. Сегодня без участия человека они определяют вид или категорию документов, сканируют текст, выделяют ключевые факты, даты, события и другую важную для компании и работников информацию. Далее сравнивают документы и подсвечивают зоны, где обнаруживают расхождения.

Результаты анализа и сравнения представляются в удобной и наглядной форме, чтобы сотрудник быстро увидел, какие фрагменты текста были изменены, добавлены, удалены. Это повышает эффективность и точность верификации, сокращает время на анализ и сравнение документов.

Елена Сергеева, руководитель юридической функции IDS Borjomi Russia & Belarus: «Как это часто бывает при знакомстве с новой технологией, сначала наблюдалось сопротивление. Вместе с сотрудниками мы прошли все пять стадий принятия. Постепенно люди поняли, на что способен искусственный интеллект, и отторжение сменилось доверием. Сегодня его воспринимают не просто как программу, робота, а как помощника».

Результаты внедрения Directum RX Intelligence в договорную работу IDS Borjomi Russia & Belarus: искусственный интеллект в разы упростил задачу по сравнению и обработке договоров, теперь на верификацию одного документа сотрудник тратит до одной минуты; ускорились транзакции, решился вопрос с хранением, распознанные документы отправляются в электронный архив и больше не занимают место на полках; повысилась исполнительская дисциплина, благодаря автоматическому контролю со стороны ИИ работники более ответственно и внимательно относятся к тому, какую версию договора передают ему на обработку; руководители тратят меньше времени на принятие решений, ИИ подсказывает ответственных, которым следует отправить задачу на рассмотрение или делегировать поручение.

Руководство и сотрудники компании планируют внедрить Directum RX Intelligence в остальные направления, где остается высокий процент рутины. В их числе — построение бухгалтерского ОЦО, кадровое и проектное делопроизводство.

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IDS Borjomi Russia & Belarus входит в состав международной компании IDS Borjomi International. В штате работают более 20 тыс. сотрудников. На четырех заводах в России производится свыше двух млрд литров минеральной и питьевой воды под брендами «Боржоми», «Святой Источник» и «Эдельвейс». Компания с богатой 130-летней историей относит себя к числу инновационных и регулярно внедряет новые технологии в бизнес-процессы.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами.