«Волжское пароходство» автоматизирует процессы бюджетирования совместно с «КОРУС Консалтинг»

Судоходная компания «Волжское пароходство» и ГК «КОРУС Консалтинг» за два месяца запустили в промышленную эксплуатацию MVP модель системы бюджетирования и управленческой отчетности. Решение реализовано на базе российской платформы Optimacros.

Система получила название «УМА» (умная аналитика) и собственный аватар (визуальный образ) внутри компании. Новое решение – один из приоритетных проектов «Волжского пароходства» в области автоматизации и цифровизации данных. Система позволит планировать затраты по каждому из нескольких сотен судов, отслеживать его статус в течение каждого дня календарного года, а также балансировать производственное время судна с графиком ремонтов и отстоев. А собственные имя и аватар усилят мотивацию сотрудников работать в новой системе.

Компания хотела отказаться от ручного процесса подготовки управленческой отчетности в Excel, который занимал у сотрудников много времени. Кроме того, было важно получить удобный инструмент для глубокой детализации данных и принятия обоснованных управленческих решений в условиях быстро меняющихся внешних факторов.

В будущем «УМА» поможет контролировать текущие бюджеты, осуществлять превентивный бюджетный контроль и формировать матрицу расстановки флота. Система позволит распределять производственную загрузку в зависимости от типа и маршрута судна для повышения маржинальности перевозок, а также аккумулировать необходимую информацию для оценки эффективности проведения крупных ремонтов судов.

В проекте «УМА» заявлен ряд масштабных задач, поэтому для удобства реализации его логически разделили на 2 части. Первый этап – создание MVP (Minimum Viable Product), который включает в себя основные формы и аналитики будущей системы. На втором этапе специалисты сформируют целевую модель – планируется, что работы будут завершены в начале следующего года. Модель будет состоять из полноценной системы бюджетирования, скользящего прогнозирования и формирования фактической управленческой отчетности компании. В планах у команды проекта дополнить «УМУ» и другими опциями.

«Сегодня в условиях волатильной внешней среды есть потребность быстро принимать решения на основе оперативных и достоверных данных. «УМА» позволит нам реализовать ключевые задачи, связанные с планированием бюджета. Мы внедряем не традиционную систему планирования, а полноценный инструмент повышения доходности бизнеса», — подчеркнул директор по финансам и экономике компании «Волжское пароходство» Михаил Бибнев.

«Для нас очень ценно, когда заказчик «готов» к проекту и находится на таком уровне зрелости, при котором осознает необходимость нашего продукта на данном этапе развития компании. Команда «Волжского пароходства» состоит из профессионалов, которые общаются с нашей командой на одном языке. Вызывает уважение подход компании к проекту – они понимают конечную цель и заряжены, чтобы прийти к результату. Такая синергия позволяет в достаточно сжатые сроки сделать этот проект качественно», — отметил Юрий Орлянский, директор департамента ЕРМ КОРУС Консалтинг.