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RFID-метки S-Tag 3D Plus помогают с ремонтом вагонов

Радиометки S-Tag 3D Plus российского разработчика и производителя RFID-меток группы компаний «Силтэк» применяются в качестве элемента автоматизированной системы учета крупнейшего в Казахстане вагоноремонтного депо «Западно-Казахстанская сервисная компания». В настоящее время в обороте задействовано порядка 5 тыс. меток многоразового использования с креплением на магнитах. Об этом CNews сообщили представители ГК «Силтэк».

Ремонтная площадка компании располагается на станции Акжайык (г. Атырау) и выполняет ремонт полного цикла (плановый и текущий) для всех видов грузового подвижного состава, включая универсальные вагоны, цистерны, платформы и т. д. для железнодорожных предприятий государств ближнего зарубежья с шириной колеи 1520 мм, преимущественно - из России и Казахстана.

Объектами маркировки являются колесные пары и крупное вагонное литье – боковые рамы и надрессорные балки. Установка RFID-меток происходит в момент приема и демонтажа узлов вагонов. Каждой детали соответствует отдельная метка, которая «живет» вместе с деталью пока она находится на предприятии и не выедет за его пределы.

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Фото: «Силтэк»
RFID-метки S-Tag 3D Plus помогают с ремонтом вагонов

С помощью считывателей информация о детали вносится в централизованную базу данных депо. В базе также содержится информация по всем производственным процессам, которые выполняются в ходе четырех основных этапов: приемка, входной контроль, ремонт, расход. Учитываются и все промежуточные стадии, включая складской учет и инвентаризация, а также данные производственного персонала, участвующего в операциях.

Проект стартовал в ноябре 2022 г., и сейчас предприятие отмечает существенные результаты внедрения.

«Раньше после проведения операции сотрудник шел с бумажным носителем и фиксировал данные о детали, а затем переносил в компьютер. Теперь после внедрения системы «Умное депо» удалось полностью исключить эту работу, поскольку данные автоматизированно поступают в систему «1С» непосредственно после их ввода в цехе через терминал сбора данных, - сказал Виталий Дергунов, директор по цифровизации процессов транспорта и промышленности «Западно-Казахстанской сервисной компании». - По нашим оценкам экономия составляет два человеко-часа в день на каждого работника. Кроме того, минимизировалось количество ошибок, повысилось качество работы с деталями, ускорился доступ к информации по деталям».

Наибольший эффект отмечен в рамках процессов учета и контроля, инвентаризации. Скорость заметно увеличилась с использованием поиска RFID-считывателем - сканировать и найти метку (и деталь) на территории предприятия можно по сигналу метки в радиусе до 10 метров.

Корпус S-Tag 3D Plus выполнен из ударопрочного, стойкого к химическим составам материала; в ярком, в данном случае – желтом – цвете, чтобы сотрудники могли легко заметить ее наличие и местоположение на объекте. На корпус нанесена нестираемая лазерная маркировка – код DataMatrix, что дает возможность работать с меткой не только RFID-устройству, но и обычным системам сканирования.

«Метка S-Tag 3D Plus создана на базе классической серии S-Tag 3D с объемной антенной для работы как на металлических деталях, так и в окружении металлических деталей, из которых и состоят вагоны, - отметил Максим Селиванов, руководитель Центра систем идентификации ГК «Силтэк». – Крепление на мощных неодимовых магнитах позволяет мгновенно размещать радиометку на объекте и так же быстро снимать после выполнения технологических операций. Держится метка настолько крепко, что остается на месте даже в процессе токарных операций с колесными парами».

В таких условиях S-Tag 3D Plus используется серийно и апробирована на нескольких предприятиях подобной специализации; показала себя достойно при ремонте узлов вагонов.

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Группа компаний «Силтэк» специализируется на разработке комплексных решений по учету, контролю и управлению материальными активами на основе RFID-технологии, сигнальных устройств, индикаторов воздействий. На своем заводе в г. Дмитров компания разрабатывает и производит ассортимент RFID-меток, пломбировочных устройств, сейф-пакетов, индикаторов магнитного поля. В производстве используются немецкие автоматизированные линии и линии собственной разработки, а также европейские пресс-формы сверхточного литья. Со дня основания компании в 1994 г. было выпущено более 3 млрд единиц изделий, в настоящее время это более 60 видов пломбировочных устройств и 30 моделей RFID-меток. «Силтэк» владеет 6000 кв. м производственных площадей, 38 товарными знаками, является правообладателем 19 действующих патентов на изобретения и полезные модели.

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