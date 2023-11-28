Разработчик «1С:ITILIUM» первым перешел на прототип системы до официального релиза

«Деснол софт» стал первой компанией, которая успешно перешла на прототип нового программного продукта, — «1С:ITILIUM». Миграция состоялась в рамках совместного с фирмой «1С» выпуска новой системы класса Service Desk для автоматизации услуг в ITSM- и ESM-областях. Об этом CNews сообщили представители «Деснол софт».

«1С:ITILIUM» будет выпущен фирмой «1С» совместно с ИТ-компанией «Деснол софт» на смену программных продуктов «Итилиум» и «1С:ITIL». Разработчиком решения выступает «Деснол», именно его Service Desk Итилиум был выбран прототипом новой системы, в релиз войдет ряд функциональных обновлений.

Первый переход на пилотную версию «1С:ITILIUM» совершил «Деснол софт» как разработчик системы и активный пользователь: уже 13 лет внутренние ИТ-процессы компании управляются собственным Service Desk. Решение служит бэклогом для планирования и выпуска релизов, инструментом для учета трудозатрат специалистов и расчета себестоимости проектов, платформой для оперативного управления задачами и базой знаний для службы поддержки. И, конечно же, классическим Service Desk для ИТ-отдела, АХО и службы качества — решением, которое помогает обрабатывать заявки точно в срок.

Миграция стартовала в начале октября 2023 г. и проходила в два этапа: сначала ИТ-специалисты сделали копию базы и провели тестирование на бэкапе, а затем, без каких-либо сюрпризов, выполнили обновление на боевой системе. На сегодняшний день ИТ-компания работает на пилотной версии почти два месяца, никаких отклонений в эксплуатации не выявлено.

Андрей Сериков, руководитель направления разработки программных продуктов «Деснол софт»: «Мы понимаем, что каждый случай перехода на «1С:ITILIUM» индивидуален, поэтому поддержка пользователей систем «Итилиум» и «1С:ITIL» — наш главный приоритет. Компаниям, которые планируют переходить на «1С:ITILIUM» с «1С:ITIL», мы предоставим конвертер для переноса данных и обеспечим бесплатную поддержку в течение трех месяцев. После выхода продукта на рынок мы выделим команду специалистов, которая будет заниматься вопросами поддержки пользователей при переходе на новый Service Desk».

Подготовка к выпуску «1С:ITILIUM» идет полным ходом. Разработчик решения, компания «Деснол софт», провела серию вебинаров о новом решении и предусмотрела инструменты для комфортного перехода. Для пользователей Service Desk Итилиум миграция на «1С:ITILIUM» будет проходить в режиме обновления релиза, а вот для использующих «1С:ITIL» она повлечет за собой существенные перемены за счет изменений в архитектуре системы и логике работы. Для таких компаний эксперты Центра разработки «Деснол софт» создали конвертер переноса данных, который позволит самостоятельно перенести справочную информацию и документы в новый Service Desk и избежать ручной настройки некоторых процессов. Кроме того, поддержка «1С:ITIL» и «Итилиум» продолжится, ее будет оказывать «Деснол софт»: для пользователей системы «1C:ITIL стандарт» — до 30 июня 2024 г., «1С:ITIL проф» и «1C:ITIL корп» — до 30 июня 2025 г.

Решение о выпуске нового совместного продукта фирмы «1С» и ИТ-компании «Деснол софт» было принято летом 2023 г. в рамках оптимизации развития ITSM-решений на платформе «1С:Предприятие». В начале ноября 2023 г. продукт «1С:ITILIUM управление услугами корп» (версия 1.0) получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие».

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«Деснол софт» — разработчик и интегратор автоматизированных систем для производства и бизнеса. С 1999 г. создает, внедряет, развивает ИТ-продукты, которые помогают ускорить, автоматизировать бизнес-процессы на крупных производствах и в компаниях. В 80+ регионах России, а также Казахстане, Белоруссии и странах Европы используют системы, разработанные компанией «Деснол софт»: «1С:ТОИР» для управление ремонтами и обслуживанием оборудования; «1С:RCM» для управления надежностью; Service Desk «Итилиум». «Деснол софт» — участник инновационного ИТ-кластера Сколково, официальный партнер фирмы «1С» c 2000 г. Разработанные «Деснол софт» программные продукты включены Минцифры России в Реестр отечественного ПО, рекомендованного для муниципальных и государственных закупок.