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Жители Санкт-Петербурга могут расплатиться с помощью улыбки в двух аптечных сетях

Петербуржцы получили возможность от Сбербанка мгновенно расплачиваться за покупку в сети аптек «Родник здоровья» и «Лекоптторг», даже если под рукой нет банковской карты или телефона. Достаточно просто посмотреть в камеру платежного терминала. Оплата пройдет моментально по биометрическим данным покупателя. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу: «Сегодня «Сбер» - один из крупнейших и технологичных эквайеров в мире, причем не только по количеству обработанных транзакций, но и по внедрению передовых платежных решений, как, например, оплата улыбкой. В Петербурге уже почти 200 торговых точек принимают оплату по биометрическим данным».

Личность нельзя украсть, поэтому платить улыбкой надежно. Вы можете менять прическу и макияж – оплате это не помешает. А вот случайно оплатить покупку другого человека не получится: если алгоритм увидит в кадре несколько лиц, оплата не пройдет.

Для того чтобы улыбка «заработала», необходимо подключить биометрию в приложении «Сбербанк онлайн». Нужно зайти в свой профиль в приложении (иконка человечка в левом верхнем углу), кликнуть на сервис «Распознавание по лицу и голосу», выбрать платежную карту и создать код безопасности. Сделать это можно и в любом офисе Сбербанка – сотрудники банка помогут настроить оплату с помощью биометрии.

К оплате улыбкой можно привязать любые дебетовые карты Сбербанка, кроме моментальных. Оплата до 1000 руб. проходит мгновенно, для покупок свыше 1000 руб. система попросит ввести код безопасности.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах России - Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ.

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