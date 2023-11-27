В страховой компании «Пульс» модифицировали процесс урегулирования убытков

Компания «Аксиома-софт» стала подрядчиком проекта по автоматизации процесса урегулирования убытков в СК «Пульс». В результате были внедрены новые бизнес-процессы и достигнуто ускорение получения аналитических данных. Об этом CNews сообщили представители компании «Аксиома-софт».

До проекта сотрудники «Пульс» использовали систему «1С:Страховая компания 8 КОРП» для сдачи регламентированной отчетности, а также для ведения страхового и бухгалтерского учета. Однако типового функционала программы не хватало для отражения всех потребностей бизнеса. Кроме того, требовалось повысить точность расчетов и скорость получения аналитических данных – от эффективности данных процессов зависело качество урегулирования убытков.

Для решения задач бизнеса «Аксиома-софт» выполнила доработки блока «Урегулирование убытков» в системе «1С:Страховая компания 8 КОРП».

В ходе внедрения блока «Урегулирование убытков» были выполнены следующие доработки: добавлена возможность сохранения сканов документов по убыткам в «1С» с типизацией; внедрен в систему выпадающий список причин отказов по убытку; добавлены поля для ввода данных в убытке в «1С», согласно утвержденному перечню полей; создана статусная модель – добавлен перечень статусов убытка в «1С» и алгоритм перехода между статусами (зависимость от триггеров); внедрены в «1С» печатные формы заявления о страховом событии в убыток; перечень поврежденного имущества в убыток; заявка в независимую экспертизу; форма страхового акта; отказы в выплате в документе убыток; добавлен функционал по автоматической генерации ЭЦП к страховому акту; добавлен функционал по возможности автоматической отправки печатных форм документов из «1С» на внешний e-mail; добавлены шаблоны SMS-уведомлений клиента о статусе убытка, а также возможность отправки данных уведомлений через SMS-шлюз; добавлен функционал по автоматическому присвоению печатным формам писем исходящего номера и даты из «1С:Документооборот»; добавлен функционал по формированию соответствующих печатных форм документов в зависимости от выбора статуса убытка; внедрена в систему матрицу согласований убытков; добавлен функционал по инициации процесса согласования убытка при выплате/отказе по убытку; внедрена рабочая область в убытке, где отображается весь поток операций; добавлен алгоритм формирования РЗУ и суммы выплаты в убытке; добавлена проверка ввода платежных реквизитов клиента в карточке клиент; создан Workflow (рабочая область) для каждого пользователя «1С», где сотрудник видят свои задачи и статусы убытков.

«Благодаря реализации проекта была значительно расширена функциональность блока «Урегулирование убытков», что позволило учитывать компании «Пульс» более детализированную информацию по ним. Внедрение доработок также позволило оперативно получать любые виды аналитик по бизнес-процессам – от количества убытков до контроля сроков принятия решения по их регулированию в рамках SLA. В целом получение отчетности ускорилось на 30%», - сказал Даниил Породнов, руководитель проекта «Модификация процесса урегулирования убытков СК "Пульс "» в компании «Аксиома-софт».